Livorno | Nogarin rilancia il reddito di cittadinanza | “Soldi da aumento tariffe

(Di mercoledì 25 aprile 2018)dellecimiteriali per cremazioni di salme provenienti “da fuori comune” e piccole economie di spesa su asili nido e rsa: è grazie anche a questi interventi che il Comune diguidato dal sindaco pentastellato Filippoè riuscito a trovare le risorse per lanciare anche quest’anno il bando deldilocale, un assegno di 200 euro al mese per un anno in favore di 180 beneficiari. Proprio poche ore dopo l’apertura del bando l’assessore al sociale Ina Dhimgjini – ne dà notizia Il Tirreno – ha però protocollato la sua lettera di dimissioni. Secondo il quotidiano livornese, tra lei e il primo cittadino “c’è stata un’accesa lite” proprio sulle coperture della misura. Dhimgjini non ha rilasciato dichiarazioni. “L’assessora e io – ha spiegato invece– ci siamo presi un paio di ...