Liverpoo | stagione finita per Chamberlain

Liverpool - stagione finita per Chamberlain : salta i Mondiali : Jurgen Klopp dovrà rinunciare ad Oxlade-Chamberlain, stagione finita per lui. Uscito dopo appena 18' durante la semifinale con la Roma, il centrocampista inglese ha riportato una lesione ai legamenti ...

Liverpool-Roma non sfonda in tv : è la quarta partita più vista in stagione : Liverpool-Roma domina la serata in tema di ascolti tv, ma non sfonda a livello stagionale per numero di spettatori. L'articolo Liverpool-Roma non sfonda in tv: è la quarta partita più vista in stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liverpool - Salah fenomeno anche in Champions : è una stagione da Pallone d'Oro? : ... anche se c'è chi già si esprime sulla faccenda, come Ivan Perisic che - su Instagram - elegge proprio Salah come prossimo numero uno al mondo. Interrompere il duopolio decennale di Messi e CR7 ...

Roma - Dzeko pronto ad affrontare il Liverpool : 'Le due partite più importanti della stagione' : Edin Dzeko si è dimostrato un grande protagonista in questa stagione giallorossa, che sta regalando tantissime emozioni anche grazie alle reti del bosniaco. Il doppio confronto contro il Liverpool è ...

Liverpool - stagione finita per Emre Can : TORINO - La conferma arriva direttamente da Klopp : stagione finita per Emre Can . Il tecnico del Liverpool , in un'intervista a Sky Sports Germania, ha confermato la gravità dell'infortunio patito ...

Liverpool - Emre Can : stagione e Mondiale a rischio : Brutte notizie per Emre Can. Il centrocampista del Liverpool è fuori probabilmente per il resto della stagione e potrebbe anche essere costretto a saltare la Coppa del Mondo in Russia con la Germania. L'infortunio alla schiena del giocatore tedesco - riferisce il Mirror - è molto più grave di quanto si pensasse inizialmente e pertanto Can potrebbe aver già giocato ...