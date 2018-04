Liverpool | Salah fenomeno anche in Champions | è una stagione da Pallone d' Oro?

Liverpool -Roma : Salah è un incubo - i suoi ex compagni pure : Eccolo, finalmente, il fischio d'avvio di Brych. Dopo giorni, anzi settimane interminabili di ricordi di ogni tipo, più o meno veritieri o romantici, la parola passa al campo. E d'incanto tutto quello ...

Liverpool-Roma risultato : ad Anfield finisce 5-2 per i Reds. Doppietta di Salah. I giallorossi si svegliano solo nel finale : E’ successo quello che tutti i tifosi giallorossi, ripetendolo, avevano cercato di esorcizzare. L’ha decisa Mohamed Salah. Ma il Liverpool è stato molto di più del suo uomo da due gol e due assist stupendi. Come la Roma è stata infinitamente più piccola di quella vista nei quarti di finale magici contro il Barcellona. Ad Anfield è finita 5-2 per i Reds. Ha sbagliato Eusebio Di Francesco a pensare di poter sfidare Jürgen Klopp sul suo terreno. ...