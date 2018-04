LIVERPOOL ROMA | TIFOSO DEI REDS AGGREDITO | È GRAVE Video | l' assessore Frongia

Scontri LIVERPOOL-Roma - identificati gli autori dell’aggressione [NOMI e DETTAGLI] : Sono stati identificati da agenti della Digos della Questura di Roma in trasferta in Gran Bretagna per collaborare al dispositivo di sicurezza i due ultrà giallorossi fermati per tentato omicidio in relazione al ferimento del tifoso del Liverpool ora in coma. Si tratta di due persone note nell’ambiente della tifoseria: Filippo Lombardi, 21 anni, e Daniele Sciusco, 29. Con loro sono state fermate anche altre sette persone. Il tifoso dei Reds, ...

Champions : Roma rientrata da LIVERPOOL - tifosi 'non mollate' : FIUMICINO , Roma, - Dopo la trasferta inglese di Liverpool per la partita di andata delle semifinali di Champions League finita 5-2 per i 'Reds' , ritorno allo stadio Olimpico il 2 maggio, , la Roma è ...

LIVERPOOL-Roma : debacle giallorossa : Liverpool 24 aprile, stadio di Anfield. Match di andata per la semifinale di Champions League.Doveva essere una notte magica, doveva essere una notte di festa, e invece, per la squadra di mister Di Francesco tutto è andato per il verso opposto. La partita Alle ore 20.45 le squadre entrano in campo. Per i primi 20 minuti la Roma domina il campo con un pressing costante. Buoni fraseggi e ottimi inserimenti laterali. Kolarov prova la botta da fuori ...

Roma-LIVERPOOL in Tv : dove guardare la partita di ritorno Video : La sera di mercoledì 2 maggio è previsto il secondo atto della semifinale di #Champions League tra giallorossi e Red Devils. Andiamo quindi a scoprire dove guardare la partita di ritorno tra Roma e Liverpool in Tv. La compagine di Mister Di Francesco è reduce da una brutta sconfitta per 5 a 2 [Video], ma i tifosi sperano in un'impresa simile a quella che ha permesso alla squadra capitolina di eliminare il Barcellona di Messi nei quarti di ...

Scontri LIVERPOOL - la Uefa promette 'massima severità' : ecco cosa rischia la Roma : dal nostro inviato Liverpool - La 'massima severità', chiesta dall'Uefa per i responsabili dell'aggressione vigliacca di Anfield, preoccupa la Roma. Che rischia, proprio per il comportamento dei suoi ...

Scontri LIVERPOOL - chi sono i due ultrà romanisti fermati : Si chiamano Filippo Lombardi di 21 anni e Daniele Sciusco di 29 i due ultrà romanisti arrestati con l'accusa di tentato omicidio in relazione al ferimento del tifoso del Liverpool, ora in coma. I due, ...

LIVERPOOL-Roma - processo a Di Francesco : Nella Capitale è vivo il dibattito sull'assetto scelto ieri ad Anfield: in particolare, la difesa a 3 contro il tridente di fuoco dei Reds è sembrata un azzardo

Scontri LIVERPOOL - arrestati due romanisti : hanno 21 e 29 anni. In fin di vita un irlandese - «gravi danni al cervello» : Non c'è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool, alla Uefa e alle autorità'. La società inglese invece ha fatto sapere di ...

LIVERPOOL-Roma - tifoso dei Reds aggredito : è grave/ Video - 9 ultrà giallorossi fermati - 2 per tentato omicidio : Liverpool, nove tifosi della Roma fermati, due per tentato omicidio Video: tifoso dei Reds aggredito con una cinghia fuori dallo stadio Anfield Road: è grave.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:22:00 GMT)

Scontri LIVERPOOL - in coma un tifoso dei Reds. Fermati due ultrà della Roma : E' in coma, con gravi danni al cervello, Sean Cox, 53 anni, il tifoso d'origine irlandese del Liverpool aggredito fuori dalla stadio prima di Liverpool-Roma. A darne notizia i familiari ai media ...

LIVERPOOL-Roma - Champions League 2018 : tifoso dei Reds in coma - arrestati due romanisti. Uefa minaccia punizioni dure : Uno spettacolo calcistico estasiante quello di Anfield tra Liverpool-Roma, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2018. Il 5-2 ha sorriso ai Reds che possono guardare al ritorno del 2 maggio con fiducia ma gli uomini di Eusebio Di Francesco, memori dell’eccezionale rimonta contro il Barcellona, nel turno precedente, non vogliono mollare. Un vero peccato che al di fuori dello stadio lo spettacolo non sia stato ...