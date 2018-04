Liverpool-Roma | tifoso dei Reds aggredito | è grave Video | 9 ultrà giallorossi fermati | 2

Liverpool-Roma - processo a Di Francesco : Nella Capitale è vivo il dibattito sull'assetto scelto ieri ad Anfield: in particolare, la difesa a 3 contro il tridente di fuoco dei Reds è sembrata un azzardo

Roma-Liverpool in Tv : dove guardare la partita di ritorno : La sera di mercoledì 2 maggio è previsto il secondo atto della semifinale di Champions League tra giallorossi e Red Devils. Andiamo quindi a scoprire dove guardare la partita di ritorno tra Roma e Liverpool in Tv. La compagine di Mister Di Francesco è reduce da una brutta sconfitta per 5 a 2, ma i tifosi sperano in un'impresa simile a quella che ha permesso alla squadra capitolina di eliminare il Barcellona di Messi nei quarti di finale. dove ...

Liverpool-Roma - Champions League 2018 : tifoso dei Reds in coma - arrestati due romanisti. Uefa minaccia punizioni dure : Uno spettacolo calcistico estasiante quello di Anfield tra Liverpool-Roma, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2018. Il 5-2 ha sorriso ai Reds che possono guardare al ritorno del 2 maggio con fiducia ma gli uomini di Eusebio Di Francesco, memori dell’eccezionale rimonta contro il Barcellona, nel turno precedente, non vogliono mollare. Un vero peccato che al di fuori dello stadio lo spettacolo non sia stato ...

Pagelle/ Liverpool-Roma (5-2) : voti partita. Ultrà giallorossi choc : ora dura punizione? (Champions League) : Le Pagelle di Liverpool Roma (5-2): i voti della partita che si è giocata ad Anfield Road,, semifinale di andata di Champions league. Ecco i migliori e i peggiori in campo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Liverpool-Roma - infortuni per Perotti e Strootman : in dubbio per il Chievo : La Roma esce a pezzi dall'Anfield, come se il 5 a 2 non fosse bastato: Diego Perotti, in campo appena 23 minuti, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, mentre Kevin Strootman una forte ...

Sean Cox in coma : il tifoso del Liverpool è stato ferito prima della partita con la Roma : È in coma, con gravi danni al cervello, Sean Cox, 53 anni, il tifoso d'origine irlandese del Liverpool aggredito fuori dalla stadio prima di Liverpool-Roma. Lo riferiscono i familiari ai media britannici.La moglie, secondo altri parenti sentiti dal Mirror e dal Liverpool Echo, si sta chiedendo in queste ore "se non sia il caso di lasciarlo andare".Per la vicenda sono stati arrestati due sostenitori Romanisti, accusati di tentato omicidio, ...

