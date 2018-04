Liverpool-Roma | scontri ultras | ora i giallorossi rischiano grosso

VIDEO / Liverpool-Roma (5-2) : highlights e gol. Henderson critico per il finale (Champions League) : VIDEO Liverpool Roma (risultato finale 5-2): gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è conclusa con la goleada degli uomini di Jurgen Klopp.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:05:00 GMT)

PAGELLE / Liverpool-Roma (5-2) : i voti della partita. Juan Jesus rimandato! (Champions League) : Le PAGELLE di Liverpool Roma (5-2): i voti della partita che si è giocata ad Anfield Road,, semifinale di andata di Champions league. Ecco i migliori e i peggiori in campo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:02:00 GMT)

Pestaggio a Liverpool - arrestati due ultras romanisti : Non c'è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il Club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono ...

Liverpool-Roma - scontri tra tifosi : un irlandese in fin di vita - arrestati due italiani : Liverpool-Roma, scontri tra tifosi: un irlandese in fin di vita, arrestati due italiani Due giovani romanisti di 25 e 26 anni, sono stati arrestati dalla polizia britannica per tentato omicidio dopo il grave ferimento di un fan del Liverpool, un 53enne di origine irlandese, avvenuto fuori dallo stadio prima del match. Continua a leggere

Liverpool-Roma non sfonda in tv : è la quarta partita più vista in stagione : Liverpool-Roma domina la serata in tema di ascolti tv, ma non sfonda a livello stagionale per numero di spettatori. L'articolo Liverpool-Roma non sfonda in tv: è la quarta partita più vista in stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scontri di Liverpool - la Roma rischia sanzioni : La Uefa: "Aspettiamo di ricevere i rapporti completi prima di decidere sulle potenziali accuse disciplinari"

Pagelle / Liverpool-Roma - 5-2 - : i voti della partita. Salah da Pallone d'Oro - Champions League - : Le Pagelle di Liverpool Roma: i voti della partita, semifinale di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori in campo.

Video/ Liverpool-Roma - 5-2 - : highlights e gol. Monchi : 90 minuti all'Olimpico... - Champions League - : Video Liverpool Roma , risultato finale 5-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è disputata all'Anfield Road.

Roma - follia a Liverpool : ferito un tifoso dei Reds - arresti e fermati : Notte nera in campo, serata nerissima fuori da Anfield. Mentre la Roma è uscita dalla prima semifinale con le ossa rotte, prima della partita i tifosi giallorossi si sono resi protagonisti di alcuni incidenti che hanno portato al ferimento di un tifoso del Liverpool che si trova in gravi condizioni in ospedale. follia a Liverpool: scontri prima della partita, ferito gravemente un tifoso del Liverpool Ma cosa è successo prima della partita? ...

Liverpool-Roma 5-2 : la finale è ancora possibile? : La trasferta di Anfield è stata terribile per la Roma, surclassata sotto il profilo del gioco dalla formazione di Klopp. Con un pizzico di fortuna i reds avrebbero potuto segnare almeno altri 2-3 gol e forse anche per questo nel finale si sono rilassati un po' troppo incassando le reti di Dzeko e Perotti, che hanno riacceso le speranze dei tifosi giallorossi. Contro il Barcellona, nei quarti di finale, la sfida d'andata è terminata 4-1 al Camp ...

Liverpool-Roma : due tifosi giallorossi accusati di tentato omicidio : La conferma è arrivata dalla polizia britannica: due giovani, rispettivamente di 25 e 26 anni, arrivati da Roma per assistere alla partita della semifinale di Champions, sono in stato d'arresto per tentato omicidio. I due ragazzi, infatti, sono stati fermati in seguito al grave ferimento di un tifoso dei "Reds" di 53 anni, di origine irlandese. Il terribile episodio sarebbe avvenuto fuori dallo stadio e, oltre ai due supporter giallorossi, per ...