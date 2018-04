Liverpool-Roma non sfonda in tv | è la quarta partita più vista in stagione

Scontri di Liverpool - la Roma rischia sanzioni : La Uefa: "Aspettiamo di ricevere i rapporti completi prima di decidere sulle potenziali accuse disciplinari"

Roma - follia a Liverpool : ferito un tifoso dei Reds - arresti e fermati : Notte nera in campo, serata nerissima fuori da Anfield. Mentre la Roma è uscita dalla prima semifinale con le ossa rotte, prima della partita i tifosi giallorossi si sono resi protagonisti di alcuni incidenti che hanno portato al ferimento di un tifoso del Liverpool che si trova in gravi condizioni in ospedale. follia a Liverpool: scontri prima della partita, ferito gravemente un tifoso del Liverpool Ma cosa è successo prima della partita? ...

Liverpool-Roma 5-2 : la finale è ancora possibile? : La trasferta di Anfield è stata terribile per la Roma, surclassata sotto il profilo del gioco dalla formazione di Klopp. Con un pizzico di fortuna i reds avrebbero potuto segnare almeno altri 2-3 gol e forse anche per questo nel finale si sono rilassati un po' troppo incassando le reti di Dzeko e Perotti, che hanno riacceso le speranze dei tifosi giallorossi. Contro il Barcellona, nei quarti di finale, la sfida d'andata è terminata 4-1 al Camp ...

Liverpool-Roma : due tifosi giallorossi accusati di tentato omicidio : La conferma è arrivata dalla polizia britannica: due giovani, rispettivamente di 25 e 26 anni, arrivati da Roma per assistere alla partita della semifinale di Champions, sono in stato d'arresto per tentato omicidio. I due ragazzi, infatti, sono stati fermati in seguito al grave ferimento di un tifoso dei "Reds" di 53 anni, di origine irlandese. Il terribile episodio sarebbe avvenuto fuori dallo stadio e, oltre ai due supporter giallorossi, per ...

Aggressione a tifoso del Liverpool. L'As Roma condanna : "Aberrante e vile - ci fa vergognare" : Sarebbero serie le condizioni del tifoso del Liverpool ferito durante gli scontri che si sono verificati fra supporter prima della partita di Champions contro la Roma. Il tifoso inglese non è in pericolo di vita. Gli scontri, riferisce la polizia, si sono verificati nei pressi di un pub nella zona dello stadio: vi avrebbero preso parte "un'ottantina di supporter della Roma". Alcuni avevano in mano le cinture dei pantaloni, uno impugnava ...

Liverpool-Roma : Salah offside - 3-0 irregolare. La Var l'avrebbe cancellato : C'è un gol irregolare del Liverpool che "pesa" molto sul tentativo di rimonta che la Roma cercherà di effettuare nel ritorno. Una rete viziata da un fuorigioco , evidente, che la Var avrebbe ...

Liverpool - due ultrà romanisti picchiano tifoso avversario : arrestati per tentato omicidio L’assalto : guarda il video : Due tifosi giallorossi di 25 e 26 anni in manette dopo il grave ferimento di un fan cinquantenne dei Reds: atterrato con un colpo della fibbia di una cintura Altri sette fermati per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive

Scontri Liverpool-Roma - il duro comunicato del club giallorosso : Scontri Liverpool-Roma – L’AS Roma condanna nella maniera più dura possibile l’aberrante comportamento di una ristretta minoranza di tifosi in trasferta che, coinvolti negli Scontri con i sostenitori del Liverpool nel prepartita di ieri, hanno arrecato vergogna al club e alla stragrande maggioranza dei romanisti che hanno avuto una condotta esemplare ad Anfield. Non c’è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il club ha ...

Roma-Liverpool ritorno : quando si gioca e quale risultato serve per la finale Video : La partita Roma-#Liverpool sara' valida per il ritorno della semifinale di #Champions League, in calendario la prossima settimana [Video]. A re la data esatta di quando si gioca e quale risultato serve alla formazione di Di Francesco per qualificarsi alla finale. I 5 gol subiti ad Anfield ieri sera dai Reds suonano come una pietra tombale per le speranze della Roma di ottenere il passaggio del turno. Dopo un ottimo quarto d'ora iniziale, la luce ...

Liverpool-Roma - il retroscena di Monchi su Salah : “costretto a venderlo” : Liverpool-Roma, si è disputato ieri il match valido per l’andata della semifinale di Champions League, grande prestazione da parte di Salah, 5-2 il risultato. Ecco le parole di Monchi proprio sulla cessione dell’egiziano in estate: “è vero, ho venduto Salah, ma costretto dai vincoli Uefa. L’anno scorso siamo stati costretti a cederlo entro il 30 giugno e se non lo avessimo fatto oggi non saremmo in semifinale”, ha ...