Liverpool-Roma | due tifosi romani arrestati per tentato omicidio

Due italiani sono stati arrestati a Liverpool per tentato omicidio - sono accusati di aver aggredito un uomo prima di Liverpool-Roma : Due cittadini italiani di 25 e 26 anni sono stati arrestati dalla polizia britannica a Liverpool per aver aggredito un uomo di 53 anni prima della partita di martedì sera tra Roma e Liverpool. L’uomo aggredito, che secondo alcune testimonianze The post Due italiani sono stati arrestati a Liverpool per tentato omicidio, sono accusati di aver aggredito un uomo prima di Liverpool-Roma appeared first on Il Post.

VIDEO/ Liverpool-Roma (5-2) : highlights e gol. Di Francesco : chi non ci crede stia a casa (Champions League) : VIDEO Liverpool Roma (risultato finale 5-2): gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è conclusa con la goleada degli uomini di Jurgen Klopp.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Liverpool-Roma - Fazio : “lotteremo per rimontare” : “Abbiamo segnato due gol e avuto molte occasioni per segnare nel primo tempo. Nella ripresa no, abbiamo sbagliato molto. Però pensiamo positivo, siamo dei guerrieri e lotteremo fino all’ultimo secondo come abbiamo dimostrato finora. Daremo tutto per la nostra gente e per rimontare lo svantaggio”. Così Federico Fazio, difensore della Roma, dopo il 5-2 subito dal Liverpool, ai microfoni di Premium sport. “Un caso che i due ...

Incubo Liverpool per la Roma : In casa, martedì prossimo, servirà un'altra impresa per rimontare il 2-5 di ieri sera. Oggi intanto si gioca l'altra semifinale fra Bayern Monaco e Real Madrid - All'olimpico il 2 maggio, la Roma ...