Liverpool-Roma 5-2 | le pagelle

Champions - il Liverpool stende la Roma che ora spera nel miracolo : Per fortuna però nel finale i Reds hanno mostrato al mondo perché non dominano il campionato inglese: dopo 81' di spettacolo si sono addormentati, consentendo così alla Roma di segnare non uno ma due ...

Champions - arrestati due tifosi della Roma a Liverpool : La polizia britannica conferma: due giovani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l’andata della semifinale di Champions, sono stati arrestati per tentato omicidio dopo il grave ferimento di un fan dei Reds, un 53enne di origine irlandese, avvenuto fuori dallo stadio. Oltre ai due, sono stati fermati altri sette per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive e altro. Il Liverpool Fc si dice ...

Liverpool-Roma - le pagelle : Jesus inguardabile - Under pasticcione : dal nostro inviato LIVERPOOL Dzeko e Perotti nel finale, la manita fa un po' meno male. ALISSON 5,5 Ipnotizza prima Mané e poi Firmino ma non il vecchio Salah, che gliene fa due, uno più bello dell'...

Liverpool-Roma : Salah è un incubo - i suoi ex compagni pure : Eccolo, finalmente, il fischio d'avvio di Brych. Dopo giorni, anzi settimane interminabili di ricordi di ogni tipo, più o meno veritieri o romantici, la parola passa al campo. E d'incanto tutto quello ...

Video/ Liverpool-Roma - 5-2 - : highlights e gol della partita - Champions League - andata semifinale - : Video Liverpool Roma , risultato finale 5-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è disputata all'Anfield Road.

Le pagelle di Liverpool-Roma : Salah è un fenomeno - Juan Jesus un disastro : Grande gara anche di Firmino , due gol e due assist, . Dzeko, il gol vale una stiracchiata sufficienza

Champions - Liverpool-Roma 5-2 : giallorossi travolti da Salah - Firmino e Manè : Nella semifinale di andata ad Anfield, i Reds incantano col trio d'attacco. Nel finale accorciano Dzeko e Perotti su rigore

Incidenti Liverpool-Roma - arrestati 2 tifosi romani per il ferimento di un supporter dei Reds : Il Liverpool Fc si dice "scioccato e inorridito" dopo l'aggressione ieri del supporter irlandese 53enne ridotto in condizioni critiche da due giovani tifosi della Roma, ora in arresto per tentato omicidio

Ciclone Liverpool - Roma ko : Il Liverpool resta un incubo per la Roma. Nella semifinale di andata di Champions League i giallorossi perdono 5-2 contro i Reds ad Anfield Road. Prova mostruosa di Salah , due gol e due assist, uno a ...

Liverpool-Roma - arrestati due romani : 5.58 La polizia britannica ha confermato di aver arrestato per tentato omicidio due giovani di 25 e 26 anni, arrivati ieri a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale di Champions.Gli arresti sono avvenuti a seguito del grave ferimento di un fan dei Reds, un 53enne di origine irlandese, avvenuto fuori dallo stadio. Oltre ai due sono stati fermati altri 7 per danneggiamenti, possesso di droga, armi offensive e altro. Il Liverpool Fc si ...

Assalta a colpi di martello fan del Liverpool - arrestato tifoso romanista : E’ stato arrestato dalla Polizia di Liverpool un uomo sospettato dell’assalto ai fans inglesi da parte dei tifosi romanisti prima dell’inizio

Video/ Liverpool-Roma (5-2) : highlights e gol della partita (Champions League - andata semifinale) : Video Liverpool Roma (risultato finale 5-2): gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è conclusa con la goleada degli uomini di Jurgen Klopp.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 03:02:00 GMT)

Il Liverpool ne fa 5 ma la Roma non è ancora morta. Finisce 5-2 all’Anfield : Champions League: super Salah fa piangere i suoi ex compagni Roma – Manita del Liverpool nell’andata delle semifinali Champions. I reds rifilano 5 gol ai giallorossi, che però hanno un sussulto d’orgoglio nel finale e segnano 2 gol, fondamentali per dare una parvenza di gara anche al ritorno. Salah funambolico. L’ex di turno segna 2 gol, serve 2 assist e si porta a casa il titolo di ‘man of the match’. Il 2 ...

Liverpool - arrestato tifoso romanista : 0.36 La polizia di Liverpool ha arrestato un uomo sospettato dell'assalto ai fan inglesi da parte dei tifosi romanisti prima dell'inizio della semifinale di Champions League, Liverpool-Roma (5-2). "Un uomo è stato arrestato dopo un assalto vicino all'Albert Pub:la vittima di 53 anni è in cura per le ferite", si legge in una nota della polizia.Un'ottantina di tifosi della Roma avrebbero usato una strada secondaria per accedere alla zona ...