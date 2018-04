Liverpool | il tifoso aggredito lotta tra la vita e la morte

Roma - follia a Liverpool : ferito un tifoso dei Reds - arresti e fermati : Notte nera in campo, serata nerissima fuori da Anfield. Mentre la Roma è uscita dalla prima semifinale con le ossa rotte, prima della partita i tifosi giallorossi si sono resi protagonisti di alcuni incidenti che hanno portato al ferimento di un tifoso del Liverpool che si trova in gravi condizioni in ospedale. follia a Liverpool: scontri prima della partita, ferito gravemente un tifoso del Liverpool Ma cosa è successo prima della partita? ...

Aggressione a tifoso del Liverpool. L'As Roma condanna : "Aberrante e vile - ci fa vergognare" : Sarebbero serie le condizioni del tifoso del Liverpool ferito durante gli scontri che si sono verificati fra supporter prima della partita di Champions contro la Roma. Il tifoso inglese non è in pericolo di vita. Gli scontri, riferisce la polizia, si sono verificati nei pressi di un pub nella zona dello stadio: vi avrebbero preso parte "un'ottantina di supporter della Roma". Alcuni avevano in mano le cinture dei pantaloni, uno impugnava ...

Liverpool - due ultrà romanisti picchiano tifoso avversario : arrestati per tentato omicidio L’assalto : guarda il video : Due tifosi giallorossi di 25 e 26 anni in manette dopo il grave ferimento di un fan cinquantenne dei Reds: atterrato con un colpo della fibbia di una cintura Altri sette fermati per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in condizioni critiche tifoso dei Reds. Arrestati due italiani : LIVERPOOL - Due tifosi della Roma di 25 e 26 anni sono stati fermati a Liverpool con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a un tifoso irlandese dei Reds di 53 anni, picchiato con una cinghia ...

