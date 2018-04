Liverpool | due tifosi Roma arrestati per tentato omicidio Video | tifoso dei Reds

Tifoso Liverpool ferito - arrestati due italiani per tentato omicidio : La polizia Gb ha confermato l'arresto di due giovani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale di Champions, per tentato omicidio dopo il grave ferimento di ...

Due italiani sono stati arrestati a Liverpool per aver aggredito un uomo prima della partita di ieri tra Roma e Liverpool : Due cittadini italiani di 25 e 26 anni sono stati arrestati dalla polizia britannica a Liverpool per aver aggredito un uomo di 53 anni prima della partita di martedì sera tra Roma e Liverpool. L’uomo aggredito, che secondo alcune testimonianze The post Due italiani sono stati arrestati a Liverpool per aver aggredito un uomo prima della partita di ieri tra Roma e Liverpool appeared first on Il Post.

Champions - arrestati due tifosi della Roma a Liverpool : La polizia britannica conferma: due giovani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l’andata della semifinale di Champions, sono stati arrestati per tentato omicidio dopo il grave ferimento di un fan dei Reds, un 53enne di origine irlandese, avvenuto fuori dallo stadio. Oltre ai due, sono stati fermati altri sette per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive e altro. Il Liverpool Fc si dice ...

Champions. Salah spietato - due gol e due assist. Il Liverpool supera 5-2 la Roma : Buon inizio dei giallorossi, traversa di Kolarov. Poi si accendono i Reds. L'egiziano fa 2-0 prima dell'intervallo (quando c'è anche un legno di Lovren) e a inizio ripresa manda in gol Mané e Firmino, che fa doppietta su azione d'angolo. Nel finale i gol di Dzeko e Perotti (rigore) accendono un lume di speranza per il ritorno

Liverpool-Roma - polemica per il dito medio di Pruzzo e Conti/ I due si sono scusati - caso rientrato : Roma, dito medio di Pruzzo e Conti a stemma Liverpool: i due ex compagni della squadra giallorossa sconfitta nel 1984 in imbarazzo per una foto che doveva restare privata.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:29:00 GMT)

Probabili formazioni/ Liverpool Roma : quote - le ultime novità live. Duello tra capitani (Champions League) : Probabili formazioni Liverpool Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Dubbi sul modulo per Eusebio Di Francesco, che pensa ancora alla difesa a tre(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Roma - Dzeko pronto ad affrontare il Liverpool : 'Le due partite più importanti della stagione' : Edin Dzeko si è dimostrato un grande protagonista in questa stagione giallorossa, che sta regalando tantissime emozioni anche grazie alle reti del bosniaco. Il doppio confronto contro il Liverpool è ...