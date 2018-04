: Liverpool, arrestato tifoso romanista - NotizieIN : Liverpool, arrestato tifoso romanista - AleksioTitoAlon : Ma #Salah non l'avevano arrestato? #liverpoolvsroma #LIVROM #liverpoolroma #LFCROM #roma #liverpool -

La polizia dihaun uomo sospettato dell'assalto ai fan inglesi da parte dei tifosi romanisti prima dell'inizio della semifinale di Champions League,-Roma (5-2). "Un uomo è statodopo un assalto vicino all'Albert Pub:la vittima di 53 anni è in cura per le ferite", si legge in una nota della polizia.Un'ottantina di tifosi della Roma avrebbero usato una strada secondaria per accedere alla zona riservata al,di fronte all'Anfield Stadium. I filmati BBc mostrano un uomo con un martello(Di mercoledì 25 aprile 2018)