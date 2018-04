LIVE Pagelle Bayern Monaco-Real Madrid | semifinale Champions League in DIRETTA | 1-2

oasport

(Di mercoledì 25 aprile 2018) SEGUI QUI LADEL MATCH Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1 dopo 45 minuti di buona intensità. Dopo un inizio tutto di marca bavarese, ilaveva provato a prendere in mano il gioco, merito anche del ko di Robben. Nel momento migliore dei blancos, invece, arriva il gol di Kimmich che parte dalla sua tre quarti, salta una linea mal posizionata, e dalla fascia destra sorprende un non certo impeccabile Navas. Le buone notizie delfiniscono qui, dato che si fa male anche Boateng e, come se non bastasse, Marcelo piazza l’ennesima perla della sua carriera riportando tutto in parità. Di seguito ledi, per seguire istante per istante quali sono i migliori in campo di questa attesissima. (Foto: Twitter).(4-4-2) Ulreich 6 – Dopo 44 minuti ...