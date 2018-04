LIVE Bayern Monaco-Real Madrid in DIRETTA | andata semifinale Champions League Gli

oasport

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Buona sera e bentrovati alladi, match d’delle semifinali di2018. All’Allianz Arena diandrà in scena una grande classica del calcio europeo tra due compagini che sono giunte al 25° capitolo della loro saga, il settimo in. Ilarriva all’appuntamento dopo aver superato il Beşiktaş (ottavi di finale) ed il Siviglia (quarti di finale) ed impressionando per la grande compattezza di squadra che Jupp Heynckes è riuscito a dare da quando è tornato sulla panchina bavarese, in conseguenza dell’esonero di Carlo Ancelotti. Da par suo ilarriva per la 29esima volta della propria storia indopo aver ottenuto la qualificazione battendo il PSG (negli ottavi di finale) e soprattutto la Juventus (nei quarti di finale). Un confronto estremamente emozionante quello contro i ...