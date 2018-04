LIVE Bayern Monaco-Real Madrid | DIRETTA Champions League | su che canale vederla? Orario

oasport

: #UCL Come vedere Bayern Monaco-Real Madrid. Orario e programma della semifinale - OA_Sport : #UCL Come vedere Bayern Monaco-Real Madrid. Orario e programma della semifinale - infoitsport : Probabili formazioni/ Bayern Real Madrid: quote, le ultime novità live (Champions League semifinale) - infoitsport : Probabili formazioni/ Bayern Real Madrid: diretta tv, orario, le notizie live. I jolly dalla panchina -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) La seconda semifinale dimette di fronte. Uno scontro tra due grandi d’Europa. Da un lato i bavaresi, dall’altra gli spagnoli, due volte campioni negli ultimi due anni. Un incrocio già visto diverse volte nelle ultime stagioni. Nel 2012 furono i tedeschi a spuntarla, mentre nel 2014 i madrileni, entrambe le volte in semifinale. Lo scorso anno, invece,fu giocato allo dei quarti di finale: vinsero i blancos, che poi volarono verso l’undicesima coppa, ma non senza polemiche.è in programma stasera, mercoledì 25 aprile alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa intv in chiaro su5, oltre che a pagamento sulla piattaforma Mediaset Premium, sulPremium Sport. Per gli abbonati, inoltre, sarà disponibile il servizio streaming su Premium Play. OA Sport vi ...