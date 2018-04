Lite condominiale finisce in tragedia | 60enne ucciso a coltellate dal vicino

Pescara : uccide a coltellate un uomo dopo una Lite condominiale - arrestato : Ha ucciso a coltellate un uomo di 60 anni in seguito a una lite condominiale , a Pescara , poi ha chiamato le forze dell'ordine che l'hanno arrestato . Ad accorrere sono stati carabinieri, polizia e ...

Pescara - 60enne ucciso a coltellate per Lite condominiale. Arrestato il colpevole : Un uomo di sessant’anni è stato ucciso a coltellate a Pescara dopo una violenta lite condominiale con un vicino. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia e i medici del 118, che hanno confermato il decesso della vittima. Il colpevole è stato Arrestato dalle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, è stato proprio l’aggressore a telefonare ai carabinieri per segnalare l’accaduto. Ancora non si conoscono i ...