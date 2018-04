L' intervento al cuore di Napolitano è riuscito

Giorgio Napolitano operato al cuore : «intervento riuscito» : «L'intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti»: così in conferenza stampa il cardiochirurgo del San...

Napolitano operato al cuore. Il chirurgo : «L'intervento è riuscito decisive le prossime 48 ore» : Paura per le condizioni di salute Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica. In serata l'ex Capo dello Stato è stato trasportato d'urgenza per una dissecazione parziale...

Napolitano operato al cuore. Il chirurgo : «L'intervento è riuscito decisive le prossime 48 ore» : Paura per le condizioni di salute Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica. In serata l'ex Capo dello Stato è stato trasportato d'urgenza per una dissecazione parziale...

Napolitano - intervento al cuore riuscito perfettamente : Il presidente emerito operato al San Camillo di Roma per aneurisma dissecante dell'aorta. Il cardiochirurgo Musumeci: è arrivato in ospedale lucido e cosciente, ha una grande fibra

Giorgio Napolitano per 3 ore mezza in sala operatoria : "intervento al cuore perfettamente riuscito" : Nel tardo pomeriggio di ieri il presidente emerito della Repubblica ha accusato un forte dolore al petto mentre si trovava nella sua abitazione romana. Intervento con resezione parziale dell'aorta

Giorgio Napolitano operato d'urgenza dopo un malore : intervento al cuore "andato molto bene" : Il presidente emerito della Repubblica è stato condotto d'urgenza presso l'ospedale San Camillo per un problema cardiaco. Ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un intervento al cuore

Giorgio Napolitano operato d’urgenza dopo un malore : intervento al cuore “andato molto bene” : Giorgio Napolitano operato d’urgenza dopo un malore: intervento al cuore “andato molto bene” Il presidente emerito della Repubblica è stato condotto d’urgenza presso l’ospedale San Camillo per un problema cardiaco. Ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un intervento al cuore Continua a leggere

Napolitano - intervento al cuore riuscito. Il chirurgo : «Ha grande tempra» : Paura per le condizioni di salute Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica. In serata l'ex Capo dello Stato è stato trasportato d'urgenza per una dissecazione parziale...

Giorgio Napolitano operato al cuore I medici : «intervento riuscito» : Il presidente emerito, 92 anni, è stato portato al San Camillo di Roma dopo aver accusato dei forti dolori al petto per un problema all’aorta. Ora è in terapia intensiva

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza «In corso intervento chirurgico al cuore» : Il presidente emerito della Repubblica ha 92 anni ed è stato portato all’ospedale San Camillo di Roma dopo aver accusato dei forti dolori al petto per un problema all’aorta

Giorgio Napolitano operato d’urgenza : come sta?/ Ultime notizie : intervento al cuore per dissezione aortica : Napolitano ricoverato in ospedale, come sta? Ultime notizie Roma, problema al cuore per l’ex presidente. Un forte dolore al petto per il 92enne uomo politico, ora al San Camillo(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:43:00 GMT)

Napolitano ricoverato d'urgenza : intervento chirurgico al cuore : Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma dopo aver accusato dei forti dolori al petto per problemi...

Giorgio Napolitano ricoverato d’urgenza a Roma dopo un malore : in corso intervento al cuore : Giorgio Napolitano ricoverato d’urgenza a Roma dopo un malore: in corso intervento al cuore Il presidente emerito della Repubblica è stato condotto d’urgenza presso l’ospedale San Camillo per un problema cardiaco. ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un intervento al cuore Continua a leggere

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza a Roma dopo un malore : in corso intervento al cuore : Il presidente emerito della Repubblica è stato condotto d'urgenza presso l'ospedale San Camillo per un problema cardiaco. ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un intervento al cuore