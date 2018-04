L' intervento al cuore di Napolitano è riuscito

Napolitano operato al cuore. intervento riuscito ma prognosi riservata. Orrore social : Il presidente emerito, operato d'urgenza nella notte, fa piccoli progressi, ma secondo i sanitari sta andando tutto bene - Fa piccoli progressi, respira da solo e sta andando tutto bene. Questa la ...

Giorgio Napolitano operato d'urgenza al cuore "L'intervento è andato molto bene - decorso positivo" : Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitanooperato nella notte al cuore dopo un malore, ieri pomeriggio,nella sua abitazione. "L'intervento è riuscito perfettamente" hadetto il cardiochirurgo del S.Camillo di Roma, FrancescoMusumeci. Le condizioni di Napolitano sono stabili

