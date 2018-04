L' industria videoludica ha voltato le spalle alle microtransazioni? - articolo

eurogamer

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Alcuni giorni fa Monolith ha pubblicato una dichiarazione ufficiale che annunciava come a partire dal 17 luglio La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra non avrebbe più contenuto. La possibilità di acquistare Oro con denaro reale verrà rimossa l'8 maggio e un paio di mesi dopo il mercato che vendeva casse di oggetti, boost XP e orchi per il Nemesis System verrà completamente smantellato. A quanto pare acquistare quegli orchi piuttosto che ottenerli giocando "rischiava di minare il cuore stesso del nostro titolo", ha affermato Monolith sei mesi dopo aver implementato quel particolare store.Sei mesi fa la stampa era satura di titoli che parlavano di una nuova ondata diinvasive. Le community esprimevano la propria rabbia, il prezzo delle azioni calava e gli oceani diventavano rosso sangue. Ora la stampa è invece sempre più popolata da notizie sulla ...