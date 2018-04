' Liberi dalla politica che si prende gioco di noi' | l' utopia del 25 aprile

Pmi - Liberi amoci dalla retorica del ‘piccolo è bello’. Guardiamo al mercato : Piccolo è bello! Quanta parte della nostra gente, quella più povera e sfortunata, paga da molti anni questa sciocchezza. Questa bestialità sgangherata di incompetenti che parlano tanto per parlare. Quanti giovani non sanno né mai sapranno che cosa vuol dire lavoro e quanta dignità e serenità esso porti alla vita di ogni individuo. In passato le cose non stavano così: non ce ne siamo accorti, ma l’umanità industriale ha vissuto circa due secoli ...

Cos’è successo alla sinistra : diario dalla campagna elettorale di Liberi e Uguali : Livorno, volantinaggio in zona Barriera Garibaldi. C'è un gruppo di uomini davanti a un bar?—?sala slot, mi avvicino con un volantino in mano. Uno di loro mi dice "voto Salvini". Io gli dico "davvero?". Lui mi risponde, "mi chiamo Vladimir" (come Lenin), "sono nato in Corea" (le case popolari di Livorno in cui il PCI prendeva più del 90%), "gli immigrati hanno rotto il cazzo".Palo del Colle, volantinaggio in stazione. Sala ...