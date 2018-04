Liberazione | Fico | “Resistenza fondamento” | Casellati | “Festa un patrimonio comune della

Ponte 25 Aprile-1° Maggio : festa di Liberazione da traffico - stress e polveri sottili per i lavoratori che dedicheranno ore di riposo ai viaggi auto-più-bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili integrate : Il Ponte 25 Aprile-1° Maggio si profila all’orizzonte come una sorta di festa di liberazione da traffico, stress e polveri sottili per i lavoratori che, da domani in avanti, dedicheranno qualche ora dei loro giorni di riposo ai viaggi auto-più-bici lungo A58-TEEM e le piste ciclabili integrate. La funzionale rete di mobilità dolce che si dirama dall’Autostrada Melegnano-Agrate (33 chilometri raccordati con A4 Torino-Venezia, A35 BreBeMi e A1 ...