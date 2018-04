Lexus ES - Svelata a Pechino la settima generazione

Il 25/04/2018 verrà svelata la nuova Lexus ES - e arriverà in Europa : Prende forma una nuova visione del lusso, come recita la frase che accompagna il video che preannuncia l’arrivo della nuova berlina di Lexus. E’ ormai imminente l’arrivo della nuova generazione della berlina di gamma media della Lexus nei mercati di tutto il mondo. arriverà anche in Europa, una vera novità. Lexus fino ad oggi ci ha abituato principalmente a vetture di gamma alta e principalmente bellissimi Suv, rifiniti come ...