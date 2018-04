Le vendite dell' iPhone X stanno andando male | ma solo Apple si sorprende

agi

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Tra una settimana l’iPhone X, l’ultima creatura della Apple, compirà sei mesi. In vendita dallo scorso 3 novembre, secondo alcuni osservatori il top di gamma del 2017 dell’azienda di Cupertino starebbe incontrando più difficoltà del previsto a farsi apprezzare sul mercato. Tradotto in soldoni, non starebbe vendendo abbastanza. Lo sostiene la società statunitense Consumer Intelligence Research Partners (Cirp) che si occupa di ricerche di mercato. Secondo Cirp, nel primo trimestre del 2018 le vendite dell’iPhone X hanno contato per appena il 16% del totale degli smartphone targati Apple acquistati dai consumatori. Meno cioè dei modelli precedenti, l’iPhone 8 e l’8 Plus. Un insuccesso annunciato? “A dicembre 2017 la quota di iPhone X venduti toccava quota 20%”, analizza Josh Lowitz, cofondatore di ...