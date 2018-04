Le rotte della nuova politica economica

Milano - vandali nella sede dell’Istituto Pedagogico della Resistenza : finestre rotte e porte divelte. “Sia l’ultima volta” : Devastata la sede dell’Istituto Pedagogico della Resistenza di Milano nella notte tra il 1 e il 2 aprile. Quando alcuni rappresentati sono arrivati lunedì mattina in via degli Anemoni, periferia ovest del capoluogo lombardo, hanno trovato porte divelte, finestra rotta, armadi danneggiati e documenti buttati all’aria. “Certe sono le migliaia di euro di danni”, ha scritto sulla propria pagina Facebook il Consiglio direttivo ...

Se ti svegli 'con le ossa rotte ' non è colpa della posizione in cui dormi - e neanche del cuscino - : Ecco perché una posizione che per me sarebbe 'stranissima', per un'altra persona potrebbe essere la più comoda del mondo: ognuno ha la propria". Quando ci svegli amo "con le ossa rotte", dunque, di ...

Se ti svegli "con le ossa rotte" non è colpa della posizione in cui dormi (e neanche del cuscino) : Chi non ha mai provato quella fastidiosa sensazione di svegliarsi "con le ossa rotte", magari dopo aver dormito mezz'ora o un'ora in più? Secondo Marcello Chiapponi, fisioterapista e personal trainer, fondatore del sito "L'Altra Riabilitazione", c'è una spiegazione a questo fenomeno e la colpa non sarebbe da dare né alla posizione assunta durante il sonno, né al materasso o al cuscino utilizzato. "Il problema è ...