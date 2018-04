Le mezze stagioni esistono ancora Ma come ci si deve vestire?

vanityfair

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Analizzato dalle testate di moda internazionali, indagato dai femminili più autorevoli, approfondito da blogger e influencer, da tutte noi disperatamente googlato ogni maledetto aprile. Quello dell’abbigliamento da indossare durante la mezza stagione è, e sempre sarà, un tema caldo. LEGGI ANCHE10 consigli beauty per la mezza stagione Perché? Semplice, perché non se ne viene a capo. Passano gli anni e, a ogni (mezza) stagione, ci ritroviamo di nuovo a stilare liste, regole, vademecum di stile nel tentativo di combattere, a colpi di look, acquazzoni improvvisi e variazioni repentine di temperature. E gli stilisti? Sfogliando le immagini delle sfilate, ci si accorge che in fondo, proprio loro, i fashion designer, sono i principali fautori di un’unica, grande, mezza stagione, della durata di un anno intero. Ecco quindi che alla moda vista in passerella possiamo ispirarci per compilare la ...