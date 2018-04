Lavori usuranti | requisiti e domanda per la pensione anticipata

leggioggi

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Ultimi giorni per presentare le domande per accedere ai benefici dei. I lavoratori addetti a «lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», che perfezionano il diritto al pensionamento anticipato nell’anno 2019, hanno tempo fino al 1° maggio prossimo per presentare ladi riconoscimento del beneficio all’Inps. Il decreto legislativo 67/2011 riconosce ai lavoratori addetti ad attivitàil diritto di andare incon un regime agevolato, ancora agganciato al vecchio criterio delle quote vigente prima della riforma Fornero. Tale meccanismo prevedeva il raggiungimento del diritto aal perfezionamento di un valore – la quota per l’appunto – derivante dalla somma dell’anzianità contributiva con quella anagrafica. Le mansioni Le attività in questione sono individuate nell’articolo 1 del Dlgs 67/2011 e sono riconducibili a ...