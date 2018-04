Lauren Cohan in The Walking Dead 9? L’attrice annuncia la sua decisione

optimaitalia

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Per settimane abbiamo temuto il peggio e dopo lunghe trattative il sogno di rivederein The9 sembra sia diventato realtà. Ad alzare il velo su quello che succederà al suo personaggio nel futuro della serie è proprio l'attrice che in un'intervista ad EW ha confermato il suo ritorno.Al grido di #pagaladonna, i colleghi dil'hanno appoggiata in questa sua battaglia e, a quanto pare, le cose sono andate a buon fine visto che Hilltop avrà ancora il proprio leader nella nona stagione ella serie. Proprio qualche ora fa, al CinemaCon di Las Vegas,, che interpreta Maggie Greene in The, ha rivelato che tornerà al lavoro per il dramma di AMC.Nelle scorse settimane i fan hanno atteso questa notizia con il fiato sospeso soprattutto dopo la firma arrivata da Andrew Lincoln e Norman Reedus e a pochi giorni dalle riprese che ...