Lanciata la nuova sentinella degli oceani 

(Di mercoledì 25 aprile 2018)laoceani: il satellite europeo Sentinel 3B e’ partito dalla base di Plesetsk, in Siberia, con un razzo Rockot. Il satellite fa parte del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea. Sentinel-3B si unira’ al suo gemello gia’ in orbita, Sentinel-3A, entrambi costruiti dall’industria italiana con Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), per monitorare sistematicamente temperatura, salinita’ e livello di ossigenooceani, ma anche per controllare le coste e mappare la copertura dei ghiacci. L'articololaMeteo Web.