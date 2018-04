L' aiuto per il futuro

Hans Asperger aiutò i nazisti/ Il faro degli studi sull'autismo viene accusato da Herwig Czech : Hans Asperger aiutò i nazisti, il faro degli studi sull'autismo viene accusato dal professore Herwig Czech storico dell'Università medica di Vienna. Mandava i bambini a morire?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:54:00 GMT)

'Asperger aiutò i nazisti a fare fuori i bimbi disabili'. L'accusa di uno storico : ... e a questa loro caratteristica si potrebbero forse attribuire alcuni progressi significativi nell'arte e nella scienza, si legge sul Corriere. Tanto che secondo alcuni studi sarebbe possibile ...

"Asperger - medico che ha dato il nome alla sindrome - aiutò i nazisti e condannò all'eutanasia centinaia di bambini". L'accusa in uno studio : Il pediatra austriaco, Hans Asperger, che ha dato il nome all'omonima sindrome, "cooperò attivamente" con il programma di eutanasia dei nazisti. Lo afferma un nuovo studio di Herwig Czech, storico all'Università medica di Vienna, che sostiene come "Asperger riuscì ad adattarsi al regime nazista e fu ricompensato per le sue affermazioni di lealtà con opportunità di carriera". Tra le accuse rivolte al pediatra, ...

Digitalizzazione : dallo spazio un aiuto per conservare antichi testi vaticani : Presentati oggi i primi risultati della collaborazione nata 5 anni fa tra l’Agenzia Spaziale Europea e la Biblioteca Apostolica Vaticana, il cui scopo è la conservazione del patrimonio culturale attraverso la Digitalizzazione di antichi manoscritti e codici. Secondo Cesare Pasini, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, “l’obiettivo e’ digitalizzare gli 82.000 manoscritti vaticani, al momento siamo a circa il 15% ...

Roma : Caritas chiede aiuto per i senza tetto : Roma – Un pericoloso incendio si e’ sviluppato tra le baracche di cartone, legno e altro materiale infiammabile. Baracche situate nella cancellata esterna all’ostello ‘Don Luigi Di Liegrò della Caritas di Roma in via Marsala (stazione Termini). Nelle ultime settimane la situazione di abbandono di tutta la zona aveva interessato anche la parte immediatamente esterna all’ostello Caritas e l’arco di Sisto ...

DIRETTA / Perugia Venezia (risultato finale 1-1) info streaming video e tv : Buonaiuto trova il pareggio! : DIRETTA Perugia Venezia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Affascinante sfida di Serie B al Curi, 35^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:59:00 GMT)

Svizzera sblocca 12 - 5 milioni franchi aiuto per Congo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Yulia Skripal ha detto che per il momento non accetterà l’offerta di aiuto della Russia : Yulia Skripal, avvelenata il mese scorso nel Regno Unito insieme al padre, l’ex spia russa Sergei Skripal, ha fatto sapere mercoledì di non avere intenzione per il momento di accettare l’offerta di aiuto che le è stata fatta dall’ambasciata russa a The post Yulia Skripal ha detto che per il momento non accetterà l’offerta di aiuto della Russia appeared first on Il Post.

Yulia Skripal ha detto che per il momento non chiederà aiuto alla Russia : Yulia Skripal, avvelenata il mese scorso nel Regno Unito insieme al padre, l’ex spia russa Sergei Skripal, ha fatto sapere mercoledì di non avere intenzione per il momento di accettare la richiesta di aiuto che le è stata fatta dall’ambasciata russa The post Yulia Skripal ha detto che per il momento non chiederà aiuto alla Russia appeared first on Il Post.

“WhatsApp non funziona per un giorno in questa settimana”. aiuto! 24 ore senza l’app di messaggistica. Lo stesso per Instagram. Ecco la data dello stop : Giorni difficili per i social. E a pagarne lo scotto sono gli utenti. È notizia di qualche giorno fa infatti che la commissaria europea alla Giustizia Vera Jourova “ha inviato una lettera a Facebook la settimana scorsa, chiedendo maggiori chiarimenti entro due settimane. Posso infatti confermare che ieri sera abbiamo ricevuto una risposta alla lettera: Facebook ci ha confermato che i dati appartenenti fino a 2,7 mln di persone ...

Un aiuto concreto ai pazienti cronici lombardi : nasce il Centro Servizi di IML - la cooperativa di medici di famiglia più grande d’Italia : Oltre 700 medici di famiglia associati, che assistono più di 1 milione di cittadini lombardi di cui 360.000 affetti da patologie croniche, su un territorio che copre 7 province: Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Monza, Como e Sondrio. Sono questi i numeri di IML – Iniziativa Medica Lombarda, la cooperativa di medici di medicina Generale più grande d’Italia, che ha inaugurato oggi a Bergamo la nuova sede centrale, annunciando la nascita ...

aiuto - è scomparsa la politica. E con essa la vita delle persone : Le ha fatto posto un penoso teatrino di voltafaccia e giravolte, che non affronta mai il merito delle questioni. Anzi, come nel peggiore stile del gattopardismo all'italiana, la sensazione più forte che lascia questa settimana di consultazioni per la formazione del governo, è che tutto è cambiato proprio per non cambiare nulla.Il Partito Democratico continua a non voler scoprire le carte e, nonostante le dimissioni di Renzi ...

Klaus Davi minacciato dal Boss - chiede aiuto a Fabri Fibra - J Ax e altri rapper Video : 'Ri***ione patentato, stai attento perché farai una bruttissima fine, ti faremo trovare una bomba sotto la macchina [..] prenderai fuoco ad Auschwitz', questi sono soltanto alcuni degli insulti presenti in un Video recentemente caricato su YouTube dal noto giornalista e massmediologo #Klaus Davi. La campagna di comunicazione di Klaus Davi contro la 'Ndrangheta La clip, caricata sul canale ufficiale del noto personaggio televisivo, è una vera e ...

Klaus Davi minacciato dal Boss - chiede aiuto a Fabri Fibra - J Ax e altri rapper : 'Ri***ione patentato, stai attento perché farai una bruttissima fine, ti faremo trovare una bomba sotto la macchina [..] prenderai fuoco ad Auschwitz', questi sono soltanto alcuni degli insulti presenti in un video recentemente caricato su YouTube dal noto giornalista e massmediologo Klaus Davi. La campagna di comunicazione di Klaus Davi contro la 'Ndrangheta La clip, caricata sul canale ufficiale del noto personaggio televisivo, è una vera e ...