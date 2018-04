La truffa dei Logan | perché correre al cinema a vedere questo film

Napoli - favori e fatture gonfiate : la truffa del pranzo dei poveri : C'è anche il pranzo di Natale per i poveri alla Galleria Principe di Napoli del 2013 tra le truffe dei contributi alla Camera di Commercio di Napoli. Costi gonfiati e fatture pagate in ritardo, ...

truffa dei Gratta e Vinci : ecco come riconoscevano quelli vincenti : Si tratta di un argomento molto delicato e che spesso è finito nell'occhio del ciclone a causa del numero di casi sempre crescenti di vittime del gioco d'azzardo. Giochi a premi, scommesse sportive e Gratta e Vinci possono tramutarsi in trappole per i giocatori incalliti. In questo caso però, la cronaca registra un eclatante caso di manomissione dei tanto acquistati Gratta e Vinci da parte di una coppia di coniugi campani che sarebbero riusciti ...

Manomettevano i "gratta e vinci" e intascavano quelli vincenti. La truffa dei tabaccai coniugi di Salerno : Grazie a delle lievi abrasioni, individuavano i biglietti vincenti e incassavano la somma in palio, vendendo gli altri "gratta e vinci", quelli perdenti, ai clienti. La truffa è stata messa in atto da un coppia di coniugi, titolari di una rivendita di tabacchi a Salerno, in via Posidonia. I Carabinieri li hanno denunciati con le accuse di falsificazione, frode nell'esercizio del commercio, accesso abusivo a un sistema informatico o ...

La grande truffa dei dipendenti comunali : a spasso sul lungomare di Pozzuoli dopo avere beggiato : I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura a carico di 10...

Come funzionava la truffa dei farmaci anti tumorali con cui faceva soldi la 'ndrangheta : farmaci costosissimi destinati agli ospedali perlopiù per cure oncologiche: su questo avevano puntato il loro illecito giro d’affari da quasi 20 milioni di euro tredici persone, finite in manette lunedì a Milano. L’accusa è quella di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell’Erario, truffa ad aziende farmaceutiche, autoriciclaggio, ricettazione di farmaci, somministrazione di ...

I 20 colpi dei re della truffa. Ora si cercano i complici : Smascherati da due pensionate. Riconosciuti dalle foto segnaletiche e dalla Cinquecento usata per spostarsi

Don Euro - rinviato a giudizio il vescovo di Massa : “Tentata truffa per favorire l’ex sacerdote che spendeva soldi dei fedeli” : Il vescovo della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, Giovanni Santucci, è stato rinviato a giudizio con le accuse di tentata truffa e appropriazione indebita nell’ambito dell’inchiesta su don Luca Morini. Il sacerdote, soprannominato don Euro dai suoi parrocchiani, che secondo l’accusa rastrellava elemosine e donazioni del fedeli e le spendeva in incontri gay con escort, viaggi, alberghi e cene di lusso. Don Morini, prima parroco di Avenza e ...

Orbassano - scoperto garage-camerino dei 'signori della truffa' : All'interno anche una finta auto civetta e cartellini con scritta 'Ispettore controllo gas' per entrare nelle case di donne anziane per derubarle - Un altro caso di truffa scoperto dai carabinieri di ...

Incubo phishing - la truffa dei conti correnti svuotati con un click : Sono 15 le persone a processo per una frode informatica da oltre 650mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza: gli imputati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e diffusione...

La truffa dei ramoscelli d'ulivo : multe fino a 5mila euro : Vendevano mucchietti di "palme" non benedette, quelle che abitualmente si offrono ai fedeli all’esterno delle chiese la domenica che precede la Pasqua. Truffe persino sui ramoscelli d'ulivo. Succede a