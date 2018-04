La trattativa Pd-M5s parte senza Renzi | che non esclude la scissione

trattativa Stato-mafia - Di Battista (M5s) : “Berlusconi è un po’ nervoso… oggi sentenza storica. Per me giornata meravigliosa” : “Se qualcuno è venuto qui per sentirmi commentare Berlusconi, gli dico: non mi interessa. Noi voliamo alti, lui è un po’ nervosetto…”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, a Campobasso, aprendo il comizio finale della campagna elettorale del M5S per le Regionali in Molise. “Per me questa è una bella giornata perché c’è stata una bella sentenza, che secondo me riavvicina anche tanti cittadini allo Stato. Faccio ...

Sentenza trattativa Stato-mafia - Fraccaro - M5S - sul governo : «Pietra tombale per Berlusconi» : Il capo d'imputazione si presta ad ambiguità enormi, che apre ad enorme discrezionalità politica. Colpisce lo straordinario tempismo della Corte che dopo cinque giorni di camera di consiglio decide ...

trattativa Stato-mafia - M5s contro Berlusconi : “Pietra tombale su FI”. Di Maio : “Muore la Seconda repubblica” : “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, le prime reazioni politiche arrivano dal Movimento 5 stelle. Che va all’attacco dell’ex Cavaliere. Tra i commenti più duri c’è quello del ...

trattativa Stato-Mafia - M5S all'attacco di Berlusconi : "Ora deve sparire" : "La Trattativa Stato-Mafia c'è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità". Lo scrive su twitter Luigi Di Maio dopo la lettura della sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia. "Con la storica sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia si dimostra, una volta per tutte, che pezzi delle istituzioni sono scesi a patti con Cosa Nostra. Tra i ...

Casellati - in fumo la trattativa centrodestra-M5S. Salvini : ora provo io : Chiuso senza risultati anche il secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un governo M5S-Lega, che a questo punto sembra...

Accuse e recriminazioni. Niente intesa M5S-Lega ma la trattativa va avanti : Accolta da sorrisetti, come se il Presidente della Repubblica l’avesse chiamata soltanto per impreziosire l’attesa del governo, Elisabetta Casellati sta scatenando fuochi d’artificio. La sua esplorazione ha dato l’illusione ottica, a un certo punto della giornata, che l’accordo tra Cinque stelle e centrodestra fosse a portata di mano, anzi cosa pra...

Accordo M5S-Lega più vicino. trattativa in corso : L'Accordo con il Movimento 5 stelle, almeno stando all'ottimismo sbandierato nel primo pomeriggio da Matteo Salvini, sembrava a portata di mano. Poi Luigi Di Maio ha gelato il leader della Lega e ...

Sondaggi - la trattativa di governo frena il M5s. Ma restano i consensi del boom post-elezioni. Centrodestra oltre il 38 : Le trattative di governo logorano chi deve occuparsene e lo stallo comincia a chiedere il conto. Dopo il boom post-elezioni, il M5s frenano a secco nei Sondaggi di questi giorni, anche se mantengono i consensi raccolti dopo il voto del 4 marzo. Secondo Swg per il Messaggero, i Cinquestelle perdono il 2 per cento in una settimana e torna al 32,6, cioè i voti presi alle elezioni politiche. La Lega sembra reggere l’urto e cresce di un punto, ...

Scontro Fi-M5s 'Riconoscano Berlusconi o nessuna trattativa'. La replica 'FI si faccia da parte - governo tra noi e la Lega' : I grillini, con l'attacco personale a Berlusconi, passano dunque la palla ai forzisti ai quali tendono, per così dire, una trappola politica. Nel tentativo di uscirne, Gelmini e Bernini rispondono e ...

Governo - Gelmini e Bernini (FI) : “Escludiamo appoggio esterno - per avviare trattativa M5s riconosca Berlusconi” : “Parteciperemo ad un Governo solo se ci sarà una dichiarazione esplicita e chiara da parte dell’M5s e che ci sia pari dignità tra tutte le componenti del centrodestra, Forza Italia e Berlusconi. Senza questa condizione la trattativa non potrà neanche iniziare”. Lo dice la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, lasciando il vertice di Forza Italia con Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli a Roma. E la capogruppo azzurra del ...

"O M5S riconosce Berlusconi o nessuna trattativa". Forza Italia spazza via le voci su un disimpegno del leader : Forza Italia spazza via le voci di exit strategy per Silvio Berlusconi per favorire un'intesa di governo con M5S. La linea che esce dalla riunione al vertice nel partito è: coinvolgimento pieno, con riconoscimento di Silvio Berlusconi - oppure opposizione dura.Berlusconi ha riunito a pranzo, a palazzo Grazioli, lo stato maggiore di Forza Italia per fare il punto della situazione prima del vertice di centrodestra con Matteo Salvini e ...