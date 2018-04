La terra trema ancora nelle Marche | Scossa di terremoto di magnitudo 3 5 nella

Fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.0 : la terra trema in fondo al mare : La distanza dal mondo civilizzato ha fatto in modo che non vi siano stati danni a cose o persone, almeno per quanto riguarda la informazioni ricevute fino a questo momento. Il terremoto è stato ...

La terra continua a tremare nell'etneo : tre scosse registrate in mattinata : ...per questo, ed altri motivi, è sempre sotto l'occhio vigile e attento dei sismologi e geologi di tutto il mondo che conducono rilevamenti e ricerche costanti in tutta la zona. Mario Barba

Terremoto - due scosse nella notte : la terra trema ancora in Abruzzo e Marche : Roma - Due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche. Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto (Aq)....

Marche - la terra continua a tremare : nuovo terremoto a Muccia : continua a tremare il Centro-Italia. L'ultimo sisma è stato registrato alle 15.24 a Muccia, nella provincia di Macerata. La magnitudo è di 3.4.continua a leggere

Nuova scossa di terremoto a Muccia - la terra torna a tremare : Nuova scossa di terremoto a Muccia, in provincia di Macerata. La terra ha tremato alle 15.24 di oggi, 12 aprile. Il sisma, di magnitudo 3.6, non è stato violento come quello dell’altro giorno (4.6), ma colpisce un’area già...

La terra continua a tremare nelle Marche : 550 sfollati Video : Nella scorsa notte si sono registrate decine di scosse sismiche nell'area territoriale tra #muccia, Pievebovigliana e Pieve Torina. Il centro Italia continua a tremare [Video]. Ancora una nottata insonne e senza pace per gli abitanti della Regione Marche. Lo sciame sismico I sismografi dell'I.N.G.V., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si sono attivati questa notte intorno alle ore 02:00 per una scossa di #Terremoto di intensita' - ...

La terra continua a tremare nelle Marche : 550 sfollati : Nella scorsa notte si sono registrate decine di scosse sismiche nell'area territoriale tra Muccia, Pievebovigliana e Pieve Torina. Il centro Italia continua a tremare. Ancora una nottata insonne e senza pace per gli abitanti della Regione Marche. Lo sciame sismico I sismografi dell'I.N.G.V., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si sono attivati questa notte intorno alle ore 02:00 per una scossa di terremoto di intensità - magnitudo ...

Macerata - la terra trema ancora tra rabbia e delusione per la beffa casette | Foto : ecco come si sono ridotte : Nonostante il precedente del sisma del 2016 le soluzioni abitative d'emergenza (Sae) mostrano tutte le loro lacune: esplode l'indignazione. Oggi vertice d'urgenza della Protezione Civile

Macerata - la terra trema ancora tra rabbia e delusione per la beffa casette : Così è partito il tam tam sui social, con foto e post al vetriolo che hanno denunciato su Facebook i danni subiti all'interno delle abitazioni: mobili e pensili a terra, intonaco caduto, crepe, muri ...

Macerata - la terra trema ancora tra rabbia e delusione per la beffa casette | Foto : ecco come si sono ridotte : Macerata, la terra trema ancora tra rabbia e delusione per la beffa casette | Foto: ecco come si sono ridotte Nonostante il precedente del sisma del 2016 le soluzioni abitative d’emergenza (Sae) mostrano tutte le loro lacune: esplode l’indignazione. Oggi vertice d’urgenza della Protezione Civile Continua a leggere

La terra continua a tremare nelle Marche : scossa di magnitudo 3.4 : Ancora una notte insonne nelle Marche. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata intorno alle 2 di questa notte con epicentro a due chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata.

La terra continua a tremare nelle Marche : decine di scosse nella notte tra Pieve Torina e Muccia : La scossa di ieri ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del '600 Santa Maria di Varano. Vertice con il Capo della Protezione civile per valutare l'impatto

Trema ancora la terra nelle Marche e in Abruzzo : ancora forti scosse di terremoto nelle Marche, in provincia di Macerata e in Abruzzo. Nella zona tra i comuni del maceratese di Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana, intorno alle 5,11 di questa ...

La terra trema ancora : La terra ha tremato ancora, questa notte. Alle 4.40 , i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 2.5 con epicentro a Forni di Sotto , a una profondità di tre chilometri. Non si registrano ...