La sinistra veste Prada | cosa piace agli elettori

ilgiornale

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Che un elettore del centropreferisca andare a fare la spesa alla Coop piuttosto che all'Esselunga, o che un radical chic eviti i discount a prezzi di saldo, non ci vuole molto per immaginarlo. E nemmeno che un fedelissimo di Forza Italia prediliga la comodità online di Banca Mediolanum: è tra i migliori istituti di credito per i servizi che offre, e ha pure il Biscione nel simbolo. Certe scelte di consumo sono in qualche modo legateorientamenti politici, come taluni capi di abbigliamento: gli intellettuali indossano giacche di tweed o di velluto sgualcite e "vissute", i leghisti fanno incetta di felpe, i ragazzi di estrema destra hanno un look da skinhead mentre le nuove leve del Pd portano camicia bianca, cravatta stretta e pantaloni a tubo con l'orlo un tantino corto. Se invece sei D'Alema, sono d'obbligo le scarpe stringate artigianali.Sono coincidenze isolate? ...