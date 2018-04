La Roma ha perso 5-2 l’andata della semifinale contro il Liverpool

Grande successo per il Natale di Roma - 35.000 persone in strada : Roma – Il 2771esimo Natale di Roma ha avuto Grande successo. Dagli appuntamenti istituzionali a quelli didattici fino alla Grande festa di domenica pomeriggio organizzata in via Petroselli. Domenica pomeriggio, tra le 14.30 e le 20, oltre 35.000 persone hanno raggiunto la strada pedonalizzata per assistere a concerti, spettacoli e animazione gratuiti. Tutte le iniziative L’evento in via Petroselli e’ stato promosso ...

Romania : il morbillo fa ancora vittime - morte 46 persone dal 2016 : Dalla fine del 2016, a causa del morbillo, in Romania sono morte 46 persone, di cui 39 bambini: nel Paese circa 12mila persone hanno contratto il virus e i più colpiti sono i bambini sotto i tre anni che non sono stati vaccinati. Il morbillo è altamente contagioso, ma l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che da 550.100 casi nel 2000 si è scesi a 90mila nel 2016 paradossalmente proprio questo dato ha spinto molti a pensare ...

Istruzione - cultura e scienza : a Roma l'Anp premia le personalità meritevoli - : Istruzione, cultura e scienza: a Roma l'Anp premia le personalità meritevoli Roma Pioggia di premi per la nona edizione di 'Note di merito' all'istituto Villa Flaminia di Roma. Un titolo non causale quello della ...

Roma - tangenti e regali per ottenere appalti a Palazzo Chigi : 11 persone rischiano il processo : tangenti e regali, dalle ristrutturazioni gratuite in casa alle vacanze in resort di lusso, fino all'assunzione nelle loro società dei figli e dei nipoti dei pubblici ufficiali che li favorivano. E ...

Roma - sventato un sequestro di persona : 13.02 Mentre si disputava Roma-Barcellona, ieri sera, la Squadra Mobile di Roma e gli agenti di Ps del commissariato San Basilio hanno sventato nei pressi dello Stadio Olimpico un sequestro di persona. Fermati due Romani e un bosniaco, che avevano organizzato il sequestro di un imprenditore Romano, a scopo di rapina.

Roma - si aprono 90 voragini ogni anno e 250mila persone sono a rischio alluvione ‘Sistemare sottosuolo? Serve un miliardo’ : Ci vorrebbero 100 milioni di euro l’anno (circa 1 miliardo in dieci anni) per mettere in sicurezza la Capitale d’Italia dal rischio idrogeologico. Tutto ciò, per garantire l’incolumità dei circa 500mila Romani che vivono sia in aree a rischio alluvione – a causa delle sempre più frequenti piene del Tevere – sia nei quartieri del quadrante sud-est dove si registrano la maggior parte delle 90 voragini che si aprono ogni anno nelle ...

Roma : Polfer - 1603 persone identificate : Polfer: Potenziati i dispositivi a tutela dei viaggiatori Roma – C’è stato un’ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza durante le festività Pasquali appena terminate. Anche in ambito ferroviario. Infatti la Polizia Ferroviaria ha intensificato al massimo i servizi di prevenzione e vigilanza nelle stazioni e sui treni. Questo a seguito di direttive ministeriali diramate dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma e dei ...

Frana Capitale. A Roma 250mila persone a rischio alluvione - maglia nera in Ue : Nella capitale ci sono 383 siti soggetti a frane distribuiti su 28 zone a rischio, le più 'pericolose' concentrate a Roma nord: la collina di Monte Mario, viale Tiziano, Monteverde vecchio e Balduina. Molto diffuso è anche il rischio di alluvioni ed esondazioni, che riguarda un territorio urbano di 1.135 ettari in cui vivono e lavorano circa 250mila persone, un'esposizione che risulta la più elevata d'Europa. È una ...

Via Crucis di Papa Franceso al Colosseo : "Vergogna per chi ha perso dignità" Centro di Roma blindato : Su Leggo.it la Via Crucis al Colosseo presieduta dal Papa. Secondo la Gendarmeria Vaticana i fedeli sono 20mila. A scrivere le meditazioni un gruppo di liceali Romani. Le ansie delle...

Roma - Gdf sequestra 45 tonnellate di Gpl : denunciate 7 persone : Roma, , askanews, - La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato, negli ultimidue mesi, oltre tremila bombole di Gpl, risultate prive dei requisiti di sicurezza e con quantitativi di prodotto ...

Camere - Giulia Grillo (capogruppo M5s) : “No a Romani - non voteremo persone indagate o sotto processo” : “Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone indagate o sotto processo. Gli italiani hanno bisogno di risposte ai loro problemi, concentriamoci su quello”. Lo ha detto la capogruppo M5s alla Camera Giulia Grillo, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ...