La Roma condanna gli incidenti di Anfield

Roma - omicidio Vannini : condannata tutta la famiglia Ciontoli : I giudici della prima corte d'Assise di Roma hanno condannato l'intera famiglia Ciontoli per l'omicidio di Marco Vannini , avvenuto all'interno del loro appartamento di Ladispoli il 18 maggio 2015. La ...

Banda della CRoma & rapine : il pm chiede la condanna per tre brindisini : BRINDISI - Dna, intercettazioni ambientali e tracciati Gps sono posti a fondamento della richiesta di condanna mossa nei confronti di quattro brindisini che, per la Procura, sarebbero stati i ...

Amianto - Tribunale del lavoro di Roma condanna la Cotral per morte di un meccanico a causa del cancro : D’Amianto si muore anche sui bus. È quanto stabilito dal Tribunale del lavoro di Roma che ha condannato la Cotral (l’azienda di trasporto pubblico regionale del Lazio) a risarcire la vedova di un ex dipendente dell’azienda, Vincenzo Cecchini, morto nel 2011 a seguito di un cancro polmonare. Il magistrato ha così certificato, per questo giudizio, la concausa tra esposizione ad Amianto sul posto di lavoro e la patologia che ha ...

Roma - cyberspionaggio : il pm chiede 9 e 7 anni di condanna per i fratelli Occhionero : La Procura di Roma ha chiesto di condannare a 9 anni l'ingegnere Giulio Occhionero e a 7 anni la sorella, Francesca Maria, accusati di una presunta attività di cyberspionaggio su vasta scala in danno ...

Fondi Cnr per idRomassaggio e giochi per bambini : condannato funzionario Napoli : Quattro anni e sei mesi di reclusione è la condanna inflitta a Vittorio Gargiulo, funzionario del Cnr di Napoli, riconosciuto responsabile di peculato per somme di denaro di cui si sarebbe ...

Roma - già condannato per maltrattamenti - continua a picchiare la moglie e la sequestra in casa : Già condannato per maltrattamenti alla moglie, continuava ad aggredirla e a minacciarla. Gli agenti della IV sezione della squadra mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro donne, minori ...

Roma - ortopedico cocainomane e violento : condannato a 2 anni e 10 mesi : La dipendenza dalla cocaina l'aveva allontanato dalla medicina e reso violento, al punto da sfogarsi con la donna che avrebbe dovuto proteggere. E che invece insultava, picchiava e cercava di ...

Roma : Già condannato maltratta la moglie - arrestato : La vittima è stata costretta a raggiungere una località protetta – Roma – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un... L'articolo Roma: Già condannato maltratta la moglie, arrestato proviene da Roma Daily News.

Camera - Di Maio chiude al condannato Romani. Lui : “Sbagliato come padre”. E Morra : “Anche la Lega ha un problema” : Luigi Di Maio ha chiuso ai condannati. Per la presidenza delle Camera, dice il leader pentastellato, il Movimento 5 stelle non accetterà nomi di persone sotto processo o già titolari di sentenze passate in giudicato. Un post, quello dell’aspirante premier, in cui non si facevano nomi ma che arriva nei giorni in cui i rumors ne suggeriscono sopratutto uno: quello di Paolo Romani. Con i pentastellati che rivendicano la presidenza della ...