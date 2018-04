La mostra Real Bodies espone cadaveri di detenuti cinesi giustiziati?

Napoli fra magia e realismo : gli scatti di un’artista messicana in mostra al PAN : Ahtziri Lagarde è l’unica fotografa non italiana ad aver vinto il concorso “Napoli Oggi”: i suoi scatti sono ora esposti al PAN, e raccontano la città in un modo molto particolare, a metà strada fra realismo e magia.Continua a leggere

God of War : un video ci mostra come è stato realizzato lo stile di combattimento di Kratos : Il prossimo mese God of War arriverà finalmente sulle nostre PS4, il lancio dell'atteso titolo si avvicina sempre di più e la rete continua ad essere invasa da interessanti informazioni, tra le ultime vi segnaliamo quelle che ci parlavano dell'assenza di una modalità "New Game Plus", che sarà sostituita da "qualcosa di diverso".God of War, come certamente saprete, vi permetterà nuovamente di vestire i panni di Kratos, un personaggio piuttosto ...

“Il volo ritarda” : il motivo è in questa foto. Quasi un’ora e l’aereo non fa un metro sulla pista. Poi lo scatto in tempo reale di una passeggera mostra cosa stava facendo il personale. E si spiega tutto : Sarà successo a tutti almeno una volta nella vita. Finalmente a bordo, magari dopo una coda interminabile al check in e qualche storia sui bagagli, l’aereo sembra proprio non voler decollare. Cuffie alle orecchie, un ultimo sguardo al telefono prima di spegnerlo, qualche sms o una breve chiamata per dire che si sta partendo, uno sguardo veloce alle riviste e alle istruzioni che si trovano nella tasca del sedile di fronte. Pure un ...

Arte - Van Dyck in mostra a Monza : il Cristo in croce alla Villa reale : Appuntamento con la grande Arte a Monza: il Cristo in croce del fiammingo Van Dyck in mostra alla cappella reale della Villa da mArtedì 27 marzo al 20 maggio. Media partner il Cittadino. La Reggia di ...

Motorola Moto E5 Plus si mostra in foto reali : display 18 : 9 ma niente doppia fotocamera : Motorola Moto E5 Plus si mostra in due foto reali: confermate le principali caratteristiche, tra cui un display 18:9 ma niente doppia fotocamera con un unico sensore abbinato ad un sistema per l'autofocus. L'articolo Motorola Moto E5 Plus si mostra in foto reali: display 18:9 ma niente doppia fotocamera proviene da TuttoAndroid.