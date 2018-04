La gogna al diesel inquina

ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Per la prima volta dal 2010 le emissioni di #CO2 delle nuove automobili sono aumentate in Europa. Ecco gli effetti collate… - giudefilippi : RT @ilfoglio_it: Per la prima volta dal 2010 le emissioni di #CO2 delle nuove automobili sono aumentate in Europa. Ecco gli effetti collate… - ilfoglio_it : Per la prima volta dal 2010 le emissioni di #CO2 delle nuove automobili sono aumentate in Europa. Ecco gli effetti… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Roma. Per la prima volta dal 2010, lo scorso anno le emissioni di anidride carbonica legate alle immatricolazioni di automobili sono cresciute in tutta Europa, in controtendenza con gli sforzi europei ...