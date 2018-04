La fortuna delle giovani famiglie assegnatarie degli alloggi e la

fortuna to Celino da Gomorra a Romolo + Giuly - annunciato l’inizio delle riprese : cast - trama e data prémiere : Fortunato Celino cambia serie tv: da Gomorra , l'attore sarà in Romolo + Giuly , le cui riprese sono iniziate lunedì 23 aprile a Roma. Si tratta della nuova serie comedy di Fox prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions. Lo show è stato creato da Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e Michele Bertini Malgarini – al quale è affidato anche la regia - e avrà presto una messa in onda ...

Pallanuoto femminile - sorteggiati gli accoppiamenti delle Final Four di Eurolega e Trofeo LEN. Sfortunate Padova e Catania : Non sono state molto fortunate le squadre italiane nel sorteggio degli accoppiamenti delle Final Four delle due competizioni europee di Pallanuoto femminile che si svolgeranno ad aprile: sia il Catania in Eurolega che il Padova nel Trofeo LEN hanno pescato quelle che sulla carta erano le formazioni più forti del lotto. Nella Final Four di Eurolega, che si terrà a Kirishi, in Russia, la compagine etnea ha pizzicato proprio la formazione di casa, ...