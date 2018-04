La condanna per l’omicidio di Lidia Macchi

INDIA - GURU STUPRATORE/ Bapu Asaram condannato all'ergastolo per violenza sessuale su una 16enne : Uno dei GURU induisti più noti al mondo, con centri di spiritualità in molte nazioni, è stato condannato all'ergastolo per lo stupro di una giovane 16enne, episodio accaduto 5 anni fa(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:59:00 GMT)

Guru indiano condannato all'ergastolo per stupro : Il controverso Guru indiano Asaram Bapu, 77 anni, è stato condannato all'ergastolo per aver stuprato una ragazza di 16 anni nel 2013. Il verdetto contro il santone, che afferma di avere milioni di...

Alessandro Di Battista risponde a Marina Berlusconi : "Fuori dal Parlamento per mia volontà - non per una condanna" : Alessandro Di Battista risponde a Marina Berlusconi. "La Signora Marina Berlusconi ha rilasciato questa dichiarazione - scrive su Facebook l'ex deputato dei 5 stelle -: 'Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del signor Di Battista non credo che su questi libri troveremo grandi tracce'. Ha ragione, io non mi sono guadagnato un posto nei libri di storia. E mi sta bene così, mi accontento di aver fatto il ...

Peter Madsen è stato condannato per l’omicidio di Kim Wall : L'inventore danese aveva ucciso la giornalista svedese e aveva fatto a pezzi il suo corpo per nasconderlo, dopo averla portata su un sottomarino di sua invenzione The post Peter Madsen è stato condannato per l’omicidio di Kim Wall appeared first on Il Post.

BL : già condannato per due omicidi uccide la ex - nuovo ergastolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Massacro di Rupperswil - AG - : condannato e accusa fanno appello : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Zugo : condanna confermata per l'ex municipale Ivo Romer - PLR - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

“Scie chimiche - la leggenda di una bufala” : condannato blogger che perseguitava la giornalista scientifica : Rosario Marcianò, blogger “esperto” di scie chimiche, è stato condannato a otto mesi di reclusione per diffamazione a mezzo web nei confronti della giornalista Silvia Bencivelli: lo rende noto La Stampa. Il 16 settembre 2013, sulle pagine di Tuttogreen della Stampa, veniva pubblicato l’articolo dal titolo “Scie chimiche, la leggenda di una bufala“: l’autrice era appunto Silvia Bencivelli, allora collaboratrice ...

Reggio Calabria - operaio morto mentre montava palco 'è omicidio'. Il giudice condanna organizzatori e progettisti : Quello che ha ucciso Matteo Armellini, il rigger romano morto nel 2012, schiacciato dal palco che stava montando per il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, non è stato un incidente ma un ...

Reggio Calabria - operaio morto mentre montava palco : "è omicidio". Il giudice condanna organizzatori e progettisti : Nel 2012 Matteo Armellini venne travolto mentre lavorava alla struttura per il concerto di Laura Pausini. Per il tribunale non è stato un incidente: le carenze...

Torino - soldi - favori e sesso per togliere il malocchio : guru settantenne condannato : Aveva convinto alcune donne di essere in grado di liberarle dal malocchio. Per svolgere i riti, chiedeva come pagamento denaro, favori personali e, in un caso, un rapporto sessuale. Per questo motivo, ...

Ilva - Cassazione conferma la condanna per Fabio Riva : 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa : Fabio Riva è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato. La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, negando le attenuanti generiche per la gravità dei fatti commessi e l’intensità del dolo. I giudici hanno stabilito che il figlio dello scomparso proprietario dell’Ilva, Emilio Riva, aveva incamerato illecitamente circa 100 milioni di euro dal 2008 al ...

Lidia Macchi - condanna all'ergastolo per Binda. La studentessa uccisa 31 anni fa con 29 coltellate : A 31 anni dall'omicidio di Lidia Macchi arriva la condanna all'ergastolo per Stefano Binda, unico imputato per la morte della studentessa trovata uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987...

BS : poliziotto "pro Erdogan" condannato per abuso autorità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...