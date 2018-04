huffingtonpost

: 'La campagna di odio sul web contro Napolitano è vergognosa. Un esercito di dementi' - HuffPostItalia : 'La campagna di odio sul web contro Napolitano è vergognosa. Un esercito di dementi' - berlusconi : In queste ultime ore di campagna elettorale lasciamo l'odio agli altri, noi andiamo avanti con il sorriso insieme a… - Agenzia_Ansa : Imbrattate pareti casa Kyenge a #Modena. Fassino, 'atto di miseria umana'. Toia, 'inserito in campagna odio' -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Neppure il delicato intervento all'aorta a cui è stato sottoposto Giorgioha fermato i messaggi disul web che si sono ripetuti anche nella notte persino con l'augurio della morte al presidente emerito. HuffPost Italia, come altri quotidiani, ha deciso di cancellare i post poco rispettosi che si sono accumulati sui social sotto che davano la notizia del malore del Presidente emerito. Ma i commenti sono tanti e hanno fatto sì che in molti si sono espressi condannando ladiche gira in rete. Dal mondo della politica, e non solo, si è alzato un muro di protezione nei confronti del presidente emerito della Repubblica, a partire dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni: "Il 25 aprile fu il giorno del riscatto dell'Italia. È dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra libertàgli orrori della dittatura. ...