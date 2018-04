La barca della scienza arriva al porto di Olbia | il progetto Lab Boat tra seminari e

Ivan Cotroneo riparte da La Compagnia del Cigno : il cast sbarca a Como per le riprese della fiction : Dopo il successo della serie innovativa Sirene e il flop di È arrivata la felicità 2, Ivan Cotroneo non si ferma e riparte da La Compagnia del Cigno. Questo è il titolo della nuova fiction Rai che sta prendendo forma proprio in questi giorni e che ha portato cast e troupe a Como per le nuove riprese. Ad alzare il velo sull'arrivo di Ivan Cotroneo a Como è proprio quiComo.it che mostra anche alcuni video girati sul set durante le riprese. Gli ...

Liguria : vigili del fuoco soccorrono barca alla deriva nel golfo della Spezia : La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento portuale della Spezia è intervenuta questa mattina per soccorrere un’imbarcazione di 7 metri nei pressi di porto Lotti che e a causa di un’avaria al timone stava andando alla deriva nel golfo. Il gommone dei vigili del fuoco ha rimorchiato la barca fino ad un porticciolo nei pressi dell’Enel in viale San Bartolomeo. L'articolo Liguria: vigili del fuoco soccorrono barca alla ...

Il giro della Sardegna sulla 'barca della scienza' : tappa anche ad Olbia : La traversata, che durerà sedici giorni, verrà preceduta il 21 aprile, al molo Ichnusa di Cagliari, dalla tombola della scienza: a ogni numero corrisponderà una curiosità scientifica raccontata con ...

Roma - l'impresa contro il barca rilancia l'immagine della Capitale : Ragazzi, 'so' pure sparite le buche'. Non solo. 'Siamo Rigoglio, non più Spelacchio'. Questo è l'umore dei Romani, comprensivo di esagerazioni e di autoironie, ed evviva. Roma si scopre un'altra Roma. ...

Medimex sbarca a Taranto nei luoghi più suggestivi della città : In programma panel e workshop, con autorevoli esperti, che affronteranno alcuni dei temi centrali del music business: dal colleting alla blockchain, dallo streaming alle label del futuro. Numerose ...

Storica impresa della Roma : 3-0 al Barça - vola in semifinale. Messi e compagni ko : Doveva succedere un miracolo e il miracolo è successo. La Roma vince 3-0 all’Olimpico, nel match di ritorno dei quarti di Champions League, e conquista l’accesso alle semifinali. Una prestazione straordinaria, quella della squadra di Di Francesco, che si porta in vantaggio al 6’ minuto con la rete di Edin Dzeko. Il bosniaco stoppa di destro sul lan...

Cane imbarcato sull’aereo sbagliato - il volo viene deviato : ennesima gaffe della United Airlines : Dopo che un cucciolo è morto all'inizio della scorsa settimana, costretto a viaggiare nella cappelliera, e un altro era stato spedito per errore all'altro capo del mondo, la compagnia americana si è accorta di aver imbarcato di nuovo un Cane per una destinazione sbagliata, deviando il volo con un ritardo di due ore per i passeggeri: "Era l'unica soluzione possibile per riunire il quattrozampe ai suoi padroni".Continua a leggere

Migranti - procura di Catania sequestra la nave ong sbarcata a Pozzallo dopo minacce della Guardia costiera libica : La procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove è avvenuto lo sbarco di 218 Migranti. È questo approdo in Italia al centro dell’inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i Migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il reato ipotizzato è associazione per delinquere finalizzata ...

Migranti - nave ong sbarca dopo le minacce della Guardia costiera libica. “Non avremmo restituito queste persone all’inferno” : L’odissea della nave di Proactiva Open Arms finisce a Pozzallo, dove 218 Migranti – bambini, donne e profughi in precarie condizioni di salute – sono sbarcati dopo essere rimasti nelle acque del Mediterraneo per 48 ore. La ong spagnola giovedì 15 marzo ha soccorso i Migranti scontrandosi con la Guardia costiera libica, che aveva intimato all’organizzazione di consegnare le persone salvate, minacciando anche con le armi. ...

"Sbarcate a Pozzallo" - si sblocca il caso della nave Ong : Arriverà tra qualche ora nel porto siciliano di Pozzallo la nave della ong spagnola Proactiva Open Arms , che ieri sera, dopo aver soccorso 218 migranti al largo della Libia è stata bloccata per ore ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città AIUTO REGIA - FONICO E TECNICO LUCI. Sbarca A IMPERIA 'LA RIVIERA DEI FIORI VA IN SCENA'/... : ... della sistemazione e del cablaggio di tutte le apparecchiature che danno luce agli spettacoli. In particolare, nell'ambito del teatro, si possono distinguere due differenti profili che rappresentano ...

Il Var sbarca in Spagna : la Liga ufficializza l’uso della “moviola” dal 2018/19 : Dalla prossima stagione anche i fischietti iberici potranno utilizzare il Var in campionato. L'articolo Il Var sbarca in Spagna: la Liga ufficializza l’uso della “moviola” dal 2018/19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.