Klopp | “al ritorno la Roma sarà diversa”

calcioweb.eu

: #LiverpoolRoma | Gli spaghetti, la citazione e la sfida al traduttore. #Klopp, lo show in conferenza in 3 step ??… - DiMarzio : #LiverpoolRoma | Gli spaghetti, la citazione e la sfida al traduttore. #Klopp, lo show in conferenza in 3 step ??… - officialmaz : #LiverpoolRoma 5-2 Dall’incubo dell’umiliazione al sogno rimonta stile #RomaBarcellona. Mostruoso @mosalah. Col 4-3… - mauneobux : #News #Calcio #Sport ? Klopp: 'Al ritorno Roma sarà diversa' -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) “Ci sono stati due errori, uno nostro e uno dell’arbitro nel rigore. Mi hanno detto che col City c’è stato un errore a nostro favore, lo accettiamo. Sappiamo che per latutto possibile, so benissimo che possiamo vincere la seconda sfida”. Nel dopopartita di Liverpool, Juergensi mostra sicuro, anche se non ha gradito i gol presi nel finale. “Noi non siamo il Barcellona, non abbiamo vinto niente – dice -. Andremo lì per passare il turno, andare in finale. Se mi aspetto unadiversa al? Sì”. Come giudica Salah? “Fantastico, quasi impossibile difendere contro di lui – risponde-. Noi abbiamo dovuto adattarci a loro nei primi 15′, ma lui ha un impatto devastante. Il primo gol è da artista. Il secondo davvero un piacere per gli occhi, sembra freddissimo. C’è chi dice che non dovevo toglierlo, ...