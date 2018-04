Kim Kardashian | il suo corpo diventa una bottiglietta di profumo

Kim Kardashian - nudo integrale per il nuovo profumo : Kim Kardashian, prima foto di famiglia in cinque Su Instagram i coniugi West pubblicano la prima foto con tutti e tre i figli riuniti Kim Kardashian torna a regalare profumi al mondo grazie a KKW Body, nuova fragranza che vedrà la silhouette della signora West tramutarsi in boccetta. Il flacone del profumo, infatti, è stato 'modellato' sulle celebri curve della regina dei ...

Kim Kardashian posa senza veli per lanciare il suo nuovo profumo : Kim Kardashian di nuovo senza veli, ma con uno scopo preciso: quello di lanciare il nuovo profumo della sua linea di bellezza. Kim Kardashian, lo scatto su Instagram è hot: «Happy...

Kim Kardashian - lo scatto su Instagram è hot : «Happy sunday...» : Kim Kardashian fa impazzire i suoi fan su Instagram con l'ennesimo scatto hot che la ritrare vestita di poco o niente. L'ultima foto la mostra sul letto in topless coperta solo dalle lenzuola...

Kim Kardashian - fermato un altro sospettato per la rapina a star Usa - : La showgirl era stata aggredita in un albergo di Parigi nel 2016. I rapinatori le avevano portato via gioielli per nove milioni di dollari. Fra questi c'era anche l'anello di fidanzamento regalatole ...

La polizia francese ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian a Parigi dell’ottobre 2016 : I giornali francesi dicono che questa settimana la polizia ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian dell’ottobre 2016 a Parigi. Già dieci persone sono state arrestate e incriminate per aver preso parte alla rapina, durante la quale The post La polizia francese ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian a Parigi dell’ottobre 2016 appeared first on Il Post.

Khloe Kardashian - la sorella di Kim è diventata mamma : Khloe Kardashian è diventata mamma. Ad annunciarlo è TMZ, secondo cui la giovane sorella di Kim avrebbe dato alla luce una bambina giovedì 12 aprile intorno alle 4 del mattino in un ospedale fuori Cleveland. Ancora sconosciuto il nome della neonata. Accanto a Khloe la famiglia (oltre a Kim anche Kourtney Kardashian e Kris Jenner) e il compagno Tristan Thompson. LEGGI: Kim Kardashian e Kanye West: è arrivata la terza figlia, da madre ...

La Tesla “Platinum” di Kanye West e Kim Kardashian : Ve li immaginate Kim Kardashian e Kanye West che discutono su che auto comprare? Ve li immaginate il sabato pomeriggio fare il giro dei concessionari, tornare a casa con dei depliant e mostrarli ai loro parenti, durante il pranzo della domenica, discutendo dei pro e dei contro di ogni modello? Sta di fatto che, a quanto pare, una vettura in comune, i due, l’hanno comprata per davvero. Si tratta di una Tesla Model S P100D, il top della ...

Kim Kardashian esagera con Photoshop : l'accusa : Dopo esser stata al centro delle polemiche per aver indossato una parrucca durante una campagna pubblicitaria dedicata al make-up, Kim Kardashian finisce di nuovo sotto accusa per aver esagerato con ...

Kim Kardashian - ancora un Photoshop Fail : i fan l’accusano di promuovere “un’immagine distorta del fisico” : È passata poco più di una settimana dall’ultimo Photoshop Fail in una delle foto su Instagram di Kim Kardashian e adesso la star ci sarebbe cascata di nuovo. [arc id=”78d4c986-9dc7-4291-931e-6222bc7f3264″] La 37enne è testimonial di Calvin Klein e ha postato un’immagine in cui indossa solo la lingerie del brand: se il precedente Photoshop Fail era chiarissimo, qui ci vuole la lente di ingrandimento. Found this pic I ...

Kim Kardashian - prima foto di famiglia in cinque : prima foto di famiglia in cinque per Kim Kardashian e Kanye West dopo la nascita, con madre surrogata, dell'ultima figlia Chicago (3 mesi). I don’t think you really understand how hard it is to take a good family pic. This was all we got before all three kids started crying. I think I cried too Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimKardashian) in data: Apr 4, 2018 at 4:08 PDT La Kardashian nella didascalia del post parla delle ...

Kim Kardashian e Kanye West : la prima foto con tutti e tre i figli è adorabile : Kim e Kanye sono diventati genitori per la terza volta lo scorso gennaio e adesso il clan Kardashian-West conta cinque membri. North, di quattro anni, Saint, di due anni, e Chicago hanno posato con i genitori per la prima foto di famiglia completa. I don’t think you really understand how hard it is to take a good family pic. This was all we got before all three kids started crying. I think I cried too pic.twitter.com/BPABMliaU5 — Kim ...

Kim Kardashian e la prima foto in cinque : Mamma, papà, un bambino tra le braccia e gli altri due in posa (più o meno). Ecco la prima foto da famiglia di cinque di Kim Kardashian, 37 anni, e Kanye West, che nel gennaio scorso hanno dato il benvenuto alla terza figlia, Chicago, nata da madre surrogata. Gli altri due sono Saint, 2 anni, e North, 4. E metterli davanti all’obiettivo, aggiunge la star di Al passo con i Kardashian, non è stato facile. «Non penso che voi possiate davvero ...

Kim Kardashian - primo piano al lato B su Instagram - foto : Da qualche settimana a questa parte Kim Kardashian è tornata a spogliarsi, sui social, facendo sensibilmente lievitare il numero di follower. Al momento la signora West ha superato quota 109 milioni di fan, rilanciando l'eterno inseguimento alla primatrista mondiale Selena Gomez, regina con 135 milioni.Per provare ad avvicinare l'ex fidanzata di Justin Bieber, Kim ha tirato fuori l'artiglieria pesante, con curve mozzafiato a cadenza quasi ...