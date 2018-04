Juventus | tifosi a Vinovo | ' Tirate fuori i c' Buffon e Marchisio parlano con alcuni

Juventus - tifosi in fermento : “Tirate fuori i c******”. Marchisio e Buffon… : Juventus, tifosi IN fermento- tifosi in fermento a Vinovo. Dopo lo striscione apparso ieri sul campo d’allenamento: “Noi con la voce, voi con il cuore“, gli ultras bianconeri hanno invitato i propri bianiamini a tirare fuori gli attributi per questo finale di stagione. TIRATE fuori I C****** Un meassaggio chiaro e schietto, scandito a gran […] L'articolo Juventus, tifosi in fermento: “Tirate fuori i c******”. ...

Juventus - Buffon : 'Vogliono destabilizzarci - nessuna lite con Benatia'. I tifosi con la squadra : 'Vinciamolo' : Gianluigi Buffon parla da capitano. Il numero uno della Juventus ha rilasciato alla televisione ufficiale bianconera una lunga intervista, in cui ha affrontato tanti temi, dal post-Napoli allo ...

Napoli - diecimila tifosi hanno festeggiato all'aeroporto la vittoria contro la Juventus. Sarri guarda avanti : 'Ora pensiamo alla Fiorentina' : Napoli - Napoli ha dormito poco, ma il risveglio è stato comunque dolce. Perché la vittoria con la Juventus è stata festeggiata fino all'alba. diecimila tifosi hanno aspettato l'arrivo della squadra ...

Juventus-Napoli 0 a 1 - i tifosi campani sognano in grande : “Ora è tempo di scudetto. Emozione grandissima” : In migliaia i tifosi napoletani sono accorsi all’aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino dopo lo 0 a 1 inflitto alla Juventus. “È un’Emozione grandissima, mai provata fino ad ora. Ci meritiamo questa vittoria e dobbiamo andare avanti. Stiamo aspettando i giocatori per omaggiarli” “Il gol al 90° è stato del tutto inaspettato e ci ha lasciato senza parole. Adesso possiamo sperare molto ...

Juventus-Napoli 0 a 1 - l’arrivo dei partenopei a Capodichino : migliaia di tifosi in delirio : Un accoglienza trionfale per gli azzurri di ritorno da Torino. I tifosi in migliaia si sono riversati per le strade della città per raggiungere l’aeroporto di Capodichino in attesa del rientro dei calciatori del Napoli. Il Pullman del Napoli ha impiegato circa un’ora per percorrere 50 metri ed imboccare la tangenziale. Visibilmente felici Insigne, Hamsik e Callejon che, dall’interno del pullman, hanno festeggiato insieme ai ...

Il Napoli batte la Juventus : la festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium : Impresa del Napoli che batte la Juventus 0-1 allo Stadium e si porta a -1 dai bianconeri. Una partita non molto emozionante viene decisa nel finale da un colpo di testa di Koulibaly, che sovrasta ...

