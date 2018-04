Juventus | tensione altissima | furia dei tifosi contro squadra ed Allegri

Tensione Juventus : furia Buffon - Benatia gli risponde : INSIGNE, FRECCIATA ALLA JUVE Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport La Juve si consola... con una birra

Juventus a pezzi : “lite nello spogliatoio dopo il ko contro il Napoli - alta tensione Buffon-Benatia”. Ecco cos’è successo : Juventus, alta tensione nello spogliatoio dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri esce con le ossa rotte dallo scontro scudetto, i bianconeri hanno un punto di vantaggio sugli uomini di Sarri ma il successo nello scontro diretto ha ribaltato le gerarchie. tensione sempre più alta in casa Juventus e come riporta la carta stampata battibEcco nello spogliatoio al termine della partita, Buffon ...

Serie A - Rocchi su Juventus-Napoli : «C'era tantissima tensione tra i giocatori» : ROMA - "Ieri è stata una bella partita, difficile da gestire soprattutto nella prima parte ma, tutto sommato, corretta, nonostante la posta in palio. Anche dal nostro punto di vista possiamo essere ...

Juventus-Napoli a Rocchi - tensione già altissima : i tifosi napoletani furiosi sul web : Si avvicina sempre di più la gara scudetto tra Juventus e Napoli, una partita attesissima e che non ha bisogno di presentazioni. “Rocchi sarà sensibile?” I tifosi del Napoli ironizzano sulla designazione di Rocchi per la gara contro la Juventus di domenica sera, uno scontro al vertice del campionato che potrebbe decidere la corsa scudetto. Come detto, i supporters partenopei non hanno preso bene la designazione, tirando in ballo anche una ...

Crotone-Juventus - nervosismo bianconero : Buffon non regge la tensione in panchina e abbandona il campo 10 minuti prima della fine : Crotone-Juventus, si è concluso il match valido per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Incredibile pareggio del club calabrese, vantaggio di Alex Sandro, poi rovesciata fantastica da parte di Simy, prodezza alla Cristiano Ronaldo. Ne approfitta il Napoli che ribalta una partita bellissima contro l’Udinese, adesso il distacco è di 4 punti, la prossima giornata lo spareggio ...

Juventus-Milan - tensione altissima : sprangata contro pulmino dei rossoneri [VIDEO] : Juventus-Milan, si avvicina il posticipo della 30^ giornata del campionato di Serie A, il turno di chiude con il big match tra Juventus e Milan, partita chiave per scudetto e Champions League. Grande tensione prima del match, il pulmino è stato oggetto di colpi di spranga all’arrivo nei pressi dell’impianto juventino, un vetro è andato in frantumi. L’episodio è successo alle 17.30 tra Corso Vercelli e Corso Scirea, ...

Serie A - Tacchinardi : «Scudetto? Tra Juventus e Napoli è duello di nervi e tensione» : ROMA - " Milan ? La squadra gioca un bel calcio, non è solo coraggio, forza e grinta. Pratica una manovra sempre veloce e dinamico. Sono contento del lavoro di Rino, ricordando anche tante battaglie ...