Juventus | addio ad Allegri | si pensa nuovamente a Conte Sondaggio Mancini

Juventus - sarà rivoluzione Allegri - addio alla panchina Assalto a Pjanic. Sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Un flop in campionato a vantaggio del Napoli potrebbe rendere ancor più nette le scelte della società bianconera. Il primo nome in bilico è quello di Massimiliano Allegri. Non da oggi. Già il tecnico livornese pareva a fine ciclo dopo la finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso mese di giugno. Già era stato accostato ad almeno 2-3 top club internazionali: ...

Juventus - Marotta : 'Addio di Buffon? Ancora nulla di ufficiale' : TORINO - ' Se da questa partita può dipendere il futuro di Allegri ? Non ci poniamo il problema ora: quello che conta è il presente, il futuro è secondario '. Così ai microfoni di Premium Sport l'ad della Juventus Giuseppe Marotta . ' Commozione per il probabile addio di Buffon ? Se si arrivasse alla decisione di terminare l'esperienza con la Juventus ci sarebbe da una parte il ...

Juventus - addio a Dybala in estate : tornano Morata e Pogba? : Juventus, addio A Dybala- Dov’è finito Paulo Dybala? Se lo chiede Massimiliano Allegri, se lo chiedono tutti i tifosi della Juventus. Dopo il grande match contro il Benevento, l’attaccante argentino sembrerebbe essersi smarrito. Abulico contro il Real Madrid, assente ingiustificato nei match contro Sampdoria e Crotone. Dybala sembrerebbe aver smarrito la giusta tranquillità. QUALE FUTURO? […] L'articolo Juventus, addio a Dybala ...

Juventus - addio ad Alex Sandro : c’è Filipe Luis per la fascia sinistra : Juventus, addio AD Alex Sandro- La Juventus si prepara ad un’importante rivoluzione in vista della prossima stagione. Quasi certo l’addio di Alex Sandro. Il brasiliano, delusione assoluta in quest’annata, potrebbe fruttare alla società bianconera circa 60 milioni di euro. I soldi ricavati dalla cessione dell’ex Porto potrebbero essere rinvestiti su in centrocampista. Resta in bilico […] L'articolo Juventus, addio ad ...

Real Madrid-Juventus - Buffon annuncia l’addio al calcio : ufficializzato il ritiro : Real Madrid-Juventus, beffa per i bianconeri nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, il gol di Cristiano Ronaldo in pieno recupero ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Furioso il portiere Buffon con dichiarazioni pesantissime, poi l’annuncio dell’addio al calcio: “Orgoglioso di questa Juventus. Da morire, da morire, da morire. Il dispiacere più grande di smettere di giocare è quello di lasciare questi ...

Juventus - Buffon rosso di rabbia. Il sogno e poi l'addio all'Europa : Finisce così, con un cartellino rosso. Finisce così, nel peggiore dei modi. Finisce così. Punto. Gigi Buffon saluta la Champions League con un'espulsione al 93'. Quando Benatia atterra Vazquez e l'...

PROBABILI FORMAZIONI / Real Madrid Juventus : l'addio di Buffon? Quote - ultime novità live (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI Real Madrid Juventus: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari, le scelte di Zidane e Allegri per la partita di Champions League(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:50:00 GMT)

Calciomercato Juventus Paredes addio Zenit : E questo supporto non è sentito solo da parte dell'allenatore, ma anche dai compagni, dal presidente, dal club: da tutto ciò che mi circonda', ha spiegato il playmaker argentino a 'sport-express.ru'. ...

CANALE 20 MEDIASET - VIA CON Juventus REAL MADRID/ Il nuovo canale fa dire addio a Retecapri : canale 20 MEDIASET, il nuovo canale nasce con JUVENTUS REAL MADRID domani sera: cosa trasmetterà in palinsesto poi? Grande attesa per la nuova rete della storica rete italiana privata.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:15:00 GMT)

Juventus - Allegri annuncia l’addio : “vado all’estero” : Juventus-Allegri, si avvicina l’addio. La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, importanti obiettivi in campionato e Champions League, si avvicina sempre di più la super sfida contro il Real Madrid. Ma a tenere banco è anche il futuro del tecnico Massimiliano Allegri, secondo indiscrezioni di CalcioWeb l’addio è previsto al termine della stagione, il tecnico conferma la volontà di trasferirsi all’estero, non si ...

Asamoah all'Inter/ Il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano : Dalbert a un passo dall'addio : Asamoah all'Inter, il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano. Ormai è vicinissima l'ufficialità del suo passaggio i nerazzurro dove è pronto ad andare a parametro zero.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:33:00 GMT)

Juventus - offensiva Martial : Mandzukic verso l’addio - pronti 60 milioni : Juventus, offensiva- Come riportato nei giorni scorsi, la Juventus sarebbe pronta a puntare dritto su Martial. L’attaccante francese, attualmente in forza al Manchester United, ma poco utilizzato da Mourinho, potrebbe decidere di lasciare il club inglese a fine stagione. Marotta e Paratici osservano interessati. Possibile l’addio a Mario Mandzukic. L’attaccante croato, 32enne, potrebbe essere sacrificato […] L'articolo ...

Juventus - Asamoah trova casa a Milano : addio a fine stagione - c’è l’Inter nel futuro : Juventus, Asamoah trova casa A Milano- Kwadwo Asamoah sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus dopo 7 anni. Il terzino/centrocampista ghanese, con contratto in scadenza il prossimo giugno, è pronto a voltare pagina in vista del futuro. Come dichiarato dal proprio agente, Asamoah ha il 50% di possibilità di possibilità di rinnovare il proprio […] L'articolo Juventus, Asamoah trova casa a Milano: addio a fine stagione, c’è ...

Juventus - Hector e Spinazzola : sarà addio ad Alex Sandro e Asamoah : Juventus, Hector E Spinazzola- La Juventus è pronta a ridisegnare totalmente i connotati della corsia mancina in vista della prossima stagione. Come noto, resta da valutare il futuro di Alex Sandro. Il terzino brasiliano dovrà decidere e valutare il da farsi. Come più volte sottolineato da Marotta: “Alla Juventus si resta se realmente motivati. Tutti […] L'articolo Juventus, Hector e Spinazzola: sarà addio ad Alex Sandro e Asamoah ...