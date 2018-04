Juve | rabbia scudetto | In campo tutti uniti con ferocia e brutalità

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Tensione dopo la rabbia di Allegri post Juve-Napoli : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:38:00 GMT)

Tacconi Vs D'Alessio : "Juve arrabbiata - non sbaglierà" - "Ma il Napoli ha più cuore" : Due bandiere: Stefano Tacconi lo è stato in campo, difendendo i pali della Juventus dal 1983 al 1992. Gigi D'Alessio lo è sul palco, cantando il suo amore per Napoli e per il Napoli in tutto il mondo. Gigi e Stefano sono amici, per una sera avversari e hanno giocato con la Gazzetta in questa intervista doppia che precede il big match che vale una stagione. Dove vedrà la partita? T: 'Io sarò ...

"Ma quale furto alla Juve" - rabbia Zidane : Zinedine Zidane si dice "indignato" dalle accuse di "furto" rivolte al Real Madrid dopo la sfida contro la Juventus nei quarti di finale di Champions. "Non rispondo a quello che dicono i giocatori, l'...

Juventus - la rabbia europea per volare in Italia : , ..., Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Vaciago: "Juve scippata di un sogno, ma non deve fermarsi" Tags: Serie A , Champions League , Juventus , ...

Juventus - la rabbia e l'orgoglio nel day after bianconero : La rabbia e l'orgoglio si mischiano in dosi uguali a Vinovo all'indomani dell'eliminazione con beffa nei minuti di recupero al Bernabeu. Le parole durissime a caldo di Andrea Agnelli e Gigi Buffon nei ...

Furia cieca Juventus - al Bernabeu resta solo tanta rabbia. Benatia : «Il rigore è uno stupro» : La frase del difensore bianconero pronunciata con freddezza. Da Buffon: «L’arbitro ha l’immondizia al posto del cuore» a Chiellini che accusa i madridisti di pagare gli arbitri la reazione della squadra di Allegri è sopra le righe

Juventus - dopo il Real Madrid la rabbia di Andrea Agnelli : l'ombra del complotto su Pierluigi Collina : Un complotto contro la Juventus e il calcio italiano. dopo la beffa in casa del Real Madrid , il presidente bianconero Andrea Agnelli punta il dito contro Pierluigi Collina , il designatore degli ...

Juventus - Buffon rosso di rabbia. Il sogno e poi l'addio all'Europa : Finisce così, con un cartellino rosso. Finisce così, nel peggiore dei modi. Finisce così. Punto. Gigi Buffon saluta la Champions League con un'espulsione al 93'. Quando Benatia atterra Vazquez e l'...

Juventus - Allegri : 'Reagito con rabbia alla scoppola Real' : 'Era importante tornare subito alla vittoria dopo la Champions - dice il tecnico a Premium Sport - , abbiamo preso i 3 punti faticando e soffrendo. Dobbiamo ricaricare le energie perché ci aspetta un ...

Juventus - Allegri : “a Benevento con rabbia” : “Domani non possiamo sbagliare: dovremo mettere la rabbia e la delusione per come è finita martedì”. Allegri chiede una reazione speciale alla Juventus contro il Benevento dopo la sconfitta in Champions contro il Real: “E’ una partita che dobbiamo vincere di tecnica ma anche di rabbia – ha spiegato il tecnico bianconero -. Mettere tutta la rabbia e la delusione di martedì in campo con il Benevento, altrimenti ci ...

Juve : Allegri - a Benevento con rabbia : ANSA, - TORINO, 6 APR - "Domani non possiamo sbagliare: dovremo mettere la rabbia e la delusione per come è finita martedì". Allegri chiede una reazione speciale alla Juventus contro il Benevento dopo ...

Ravanelli : 'Un Higuain arrabbiato può far comodo alla Juve' : 'Un Pipita in cerca di riscatto dopo essere finito nell'occhio del ciclone è un'arma in più per la Juventus - ha commentato Ravanelli - è uno dei centravanti più forti al mondo. Non si può criticare ...

Rabbia Dybala : vinco con la Juventus : TORINO - 'Voglio i l Mondiale!'. Paulo Dybala non rinuncia al sogno, anzi rilancia. Vuole fortemente partecipare alla sua prima Coppa del Mondo e per questo prepara una risposta alla sua maniera alle parole di Jorge Sampaoli. Quella che sembra una bocciatura, almeno al momento, della candidatura del numero 10 della Juve per un posto ...