Juve | gli ultrà a Vinovo | “Tirate fuori i c…”

Juventus - cori a Vinovo per 'svegliare' la squadra : ''Tirate fuori i c... : TORINO - I modi non sono stati quelli più teneri, il linguaggio quello tipico dei tifosi più accesi. Eppure quel 'Tirate fuori i c....' intonato dai tifosi bianconeri appartenenti al gruppo '...

INCREDIBILE A VINOVO : Juve CONTESTATA DAGLI ULTRAS : Fumogeni, striscioni e cori per invitare il gruppo a tirare fuori il carattere in vista della volata finale per lo scudetto e, secondo quanto raccolto da Premium Sport , gli esponenti del tifo ...

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Tensione dopo la rabbia di Allegri post Juve-Napoli : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:38:00 GMT)

BUFFON - LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI/ Il portiere sul post Juventus-Napoli : "Vogliono destabilizzarci..." : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Juventus - Buffon : 'Vogliono destabilizzarci - nessuna lite con Benatia'. I tifosi con la squadra : 'Vinciamolo' : Gianluigi Buffon parla da capitano. Il numero uno della Juventus ha rilasciato alla televisione ufficiale bianconera una lunga intervista, in cui ha affrontato tanti temi, dal post-Napoli allo ...

Inter-Juve - Vecino verso una maglia da titolare : L'uruguaiano dovrebbe completare la mediana con Brozovic, davanti ritorna Candreva. A San Siro previsto il sold out

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ dopo Juventus-Napoli : in passato presi di mira Balotelli e Cassano : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:01:00 GMT)

BUFFON - LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI/ Dopo Juventus-Napoli : vola pure della frutta! : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:51:00 GMT)

Polveriera Juve - clamoroso retroscena sulla rissa nello spogliatoio : Buffon combina un altro pasticcio e smaschera lo “stile” bianconero : Tensione altissima in casa Juventus dopo il k.o. rimediato domenica sera allo Stadium contro il Napoli: i bianconeri dopo l’eliminazione in Champions League sono sempre più nervosi e adesso temono di concludere la stagione senza vittorie visto il Campionato ancora in bilico a 4 giornate dalla fine e la Coppa Italia tutta da conquistare nella finale contro il Milan. Per un ambiente, una società e una tifoseria per cui “vincere è ...

Juventus - strigliata Buffon. Il capitano alza la voce e punta l’indice : Juventus, strigliata BUFFON- Secondo quanto ripoortato dalle ultime indiscrezioni, Gigi Buffon, al termine del match tra Juventus e Napoli avrebbe alzato la voce negli spogliatoi al termine della gara. Inidice puntato verso i compagni e soprattutto verso Benatia, reo di aver perso la marcatura di Koulibaly nel gol decisivo partenopeo. strigliata TOTALE Una strigliata a […] L'articolo Juventus, strigliata Buffon. Il capitano alza la voce e ...

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Dopo Juventus-Napoli : "Non fatemi smettere perdendo!" : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Tensione Juventus : furia Buffon - Benatia gli risponde : INSIGNE, FRECCIATA ALLA JUVE Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport La Juve si consola... con una birra

Juventus a pezzi : “lite nello spogliatoio dopo il ko contro il Napoli - alta tensione Buffon-Benatia”. Ecco cos’è successo : Juventus, alta tensione nello spogliatoio dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri esce con le ossa rotte dallo scontro scudetto, i bianconeri hanno un punto di vantaggio sugli uomini di Sarri ma il successo nello scontro diretto ha ribaltato le gerarchie. tensione sempre più alta in casa Juventus e come riporta la carta stampata battibEcco nello spogliatoio al termine della partita, Buffon ...

Juventus - Allegri trema : nervi tesi nello spogliatoio : Il gol di Koulibaly ha scoperchiato un vaso di Pandora già incrinato dall'eliminazione in Champions e frantumato dal durissimo sfogo di Buffon nello spogliatoio dello Stadium, pochi minuti dopo il ...