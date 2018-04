Jaguar XJ50 - Serie speciale per i 50 anni della berlina di lusso

quattroruote

: Al Salone di #Pechino, la #Jaguar ha presentato la #XJ50, serie speciale realizzata per celebrare i 50 anni della b… - quattroruote : Al Salone di #Pechino, la #Jaguar ha presentato la #XJ50, serie speciale realizzata per celebrare i 50 anni della b… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Per celebrare i 50di carriera dela XJ laha realizzato la, presentata in anteprima al Salone di Pechino. Attraverso otto generazioni la XJ ha rappresentato un riferimento a livello mondiale nel settore delle berline didi stampo sportivo, offrendo un mix unico di confort,e prestazioni che si è affermato nel tempo. Laha deciso di offrire lanella doppia variante di carrozzeria standard e passo lungo e in abbinamento ai propulsori V6 3.0 benzina (340 CV) e diesel (300 CV) con prezzi per il mercato inglese a partire da 74.280 sterline (circa 85.000 euro). Solo per gli Usa è invece proposto anche il V8 5.0 da 510 CV. Non sono state fornite per il momento informazioni sul numero di esemplari previsti per i singoli Paesi, nè è confermato il suo arrivo in Italia. Tinte e finiture esclusive. Laè dotata dei paraurti ...