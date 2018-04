Italia | Malore per Napolitano | operato con successo al cuore

Alessandro Fiori - Italiano morto a Istanbul/ "Malore in Turchia - ricoverato in ospedale" : ultime testimonianze : Alessandro Fiori, trovato morto l'italiano di Cremona scomparso in Turchia dal 12 marzo: cadavere con cranio fracassato nel porto di Istanbul. Video, ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:27:00 GMT)

Malore in vacanza - è morto l'ex senatore di Forza Italia Dino De Anna : L'ex senatore di Forza Italia Dino De Anna è morto improvvisamente nella notte. Si trovava in Ungheria, per una vacanza in una celebre località termale con moglie e amici, quando si è sentito male: colpito...

Lutto nello sport Italiano : muore a soli 36. Aveva da poco strappato quel titolo mondiale così prestigioso - poi quel malore improvviso e l’inutile corsa in ospedale : “Perdiamo un grande sportivo e un altrettanto grande uomo e amico” : Una vera tragedia ha colpito a soli 36 anni uno sportivo di grande valore. Lo sportivo è stato colto da un malore ieri mattina, mentre si trovava a Santa Margherita Ligure per accompagnare un amico a una regata. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Savona, non è riuscito a superare l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sembra, a causa di un aneurisma. Si è spento così, prematuramente, Riccardo Cesini, ex pallanuotista ...

“È morto di fronte a tutti”. Uno choc totale per l’Italia. Nel corso di un evento un malore improvviso lo ha stroncato. Inutili i soccorsi. “Ci ha regalato momenti unici e irripetibili” : Era l’inizio degli anni ’90 quando ha fatto sognare tutta l’Italia. E uno dei protagonisti di quel miracolo durato un decennio porta il suo nome. Tutti lo hanno osannato e in tanti ricordano ancora il suo glorioso nome, ma all’età di 68 anni, a causa di un infarto fulminante ci ha lasciato. Il suo merito è stato portare la Nazionale azzurra di volley sul tetto del mondo, grazie a quell’oro ai Mondiali del ...

“È morto dopo la diretta su Rai 3”. Un malore improvviso lo ha stroncato. Grave lutto per l’Italia che perde un uomo di grandissimo valore e spessore : “Ci ha resi grandi in tutto il mondo” : Una morte improvvisa che ha scioccato il mondo della cultura italiana. Era appena stato ospite della trasmissione di Rai3 Le parole della settimana, dove Massimo Gramellini lo aveva invitato per festeggiare l’eccellente risultato appena ottenuto dalla Sapienza. La prima Università di Roma è risultata infatti la prima al mondo per gli studi classici nella classifica internazionale QS, stilata dall’agenzia mondiale di ranking ...

Elezioni politiche Italiane del 2018 : anziana muore per un malore nel seggio : Una donna di 85 anni è morta nel pomeriggio, a causa di un malore, nell’atrio di una scuola elementare di Matera nella quale è stato allestito il seggio elettorale dove la donna stessa era andata per votare. Quando si è sentita male, la donna, che era accompagnata dal marito, è stata soccorsa e fatta sedere su una sedia, nell’atrio di un istituto scolastico del rione San Pardo: intanto, e’ stato chiamato il “118” ma ...

“Ecco come vivo”. La verità di Marilena - la donna svenuta al supermercato. Ha rattristato tutta l’Italia : ora la 75enne racconta quello che è successo all’interno del negozio e il motivo del malore che l’ha fatta finire su tutti i giornali : Tristissima vicenda a a Pontevigodarzere, alla periferia di Padova. Giovedì 1 marzo una donna anziana è collassata mentre si trovava al supermercato a fare la spesa. La donna, 75 anni, ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l’hanno aiutata, l’anziana ha spiegato di aver fame ma di non poter comprare nulla perché i soldi della pensione non le bastano. ...